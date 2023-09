Masz jeszcze trochę urlopu? Oto najlepsze kierunki na wakacje we wrześniu i październiku

Koniec wakacji wcale nie musi oznaczać końca urlopów i wyjazdów. Gdzie wybrać się we wrześniu i październiku, kiedy w Polsce ładna pogoda powoli odchodzi już w niepamięć? Oto lista z kilkoma propozycjami na jesienny urlop.

Wybrzeże mało znanej greckiej wyspy Naxos jest równie piękne jak te w znanych kurortach. fot. unsplash.com / Cosmos Drone Pilot

Wrzesień i październik to idealne miesiące na zwiedzanie Europy, szczególnie jeśli szukasz ciepła i chcesz uniknąć tłumów turystów oraz wysokich cen. Wielu podróżników amatorów nie zdaje sobie sprawy, że wiele regionów kontynentu oferuje wciąż przyjemne warunki pogodowe podczas tych miesięcy. Gdzie więc wybrać się jesienią?

Oto osiem atrakcyjnych kierunków, w których możesz cieszyć się ciepłem, pięknymi widokami i rozsądnymi cenami we wrześniu i październiku.

1. Andaluzja, Hiszpania

Średnia temperatura wrzesień: 28°C Średnia temperatura październik: 24°C Dni słoneczne: 25-27 dni Opady deszczu: Niewielkie

Andaluzja to raj dla miłośników słońca. Możesz zwiedzać tam malownicze miasta, takie jak Sevilla, Granada czy Malaga, oraz delektować się smaczną kuchnią i plażami Costa del Sol. Oprócz popularnych atrakcji, takich jak Alhambra w Granadzie czy Park Narodowy Sierra Nevada, odwiedź również miasto Ronda. To malownicze miejsce z mostem Puente Nuevo, który dostarczy ci spektakularnych widoków na głęboki wąwóz.

2. Pafos, Cypr

Średnia temperatura wrzesień: 30°C Średnia temperatura październik: 27°C Dni słoneczne: 25-27 dni Opady deszczu: Minimalne

Pafos na Cyprze to piękne miasto nad Morzem Śródziemnym, znane ze swojej historii i kultury. Znajdziesz tu starożytne ruiny, urokliwe plaże, a także pyszne jedzenie. W Pafos warto odwiedzić starożytne grobowce królów oraz malownicze ruiny miasta. W okolicach znajduje się również park narodowy Akamas, idealny na wędrówki i podziwianie dzikiej przyrody.

Będąc na Cyprze, warto też odwiedzić jego turecką stronę, zasmakować się w tamtejszej kuchni oraz "zgubić" pomiędzy straganami lokalnych bazarów.

3. Sycylia, Włochy

Średnia temperatura wrzesień: 28°C Średnia temperatura październik: 24°C Dni słoneczne: 24-26 dni Opady deszczu: Niewielkie

Sycylia to nie tylko raj dla smakoszy, ale także dla miłośników historii i przyrody. Odkryj wulkan Etna, starożytne ruiny i urokliwe miasteczka. Oprócz wulkanu odwiedź także Dolinę Świątyń w Agrigento, gdzie znajdują się imponujące starożytne świątynie. W Palermo spróbuj tradycyjnej kuchni sycylijskiej.

Jeśli lubisz zbaczać ze szlaku, koniecznie odwiedź też opuszczone miasto Poggioreale, które leży tuż nad miasteczkiem... Poggioreale. Zbieg okoliczności nie jest przypadkowy. Opuszczone miasto zostało wysiedlone w wyniku zniszczeń, które nastąpiły podczas trzęsienia ziemi w 1968 roku. Władze miasta, zamiast je odbudować, zdecydowały się zbudować identyczne, tylko że nieco niżej.

4. Portugalia

Średnia temperatura wrzesień: 26°C Średnia temperatura październik: 22°C Dni słoneczne: 22-24 dni Opady deszczu: Umiarkowane

Portugalia oferuje wiele możliwości, od Lizbony po piękne wybrzeże Algarve. Koniecznie spróbuj tam wyśmienitego wina i lokalnej kuchni. Poza Lizboną i znanego wszystkim Porto wybierz się do Sintry, gdzie znajduje się magiczny pałac Pena oraz piękne ogrody. Możesz także odkryć miasto Évora z romanistyczną katedrą i kaplicą kościelną, której wnętrze zostało stworzone z kości ludzkich.

5. Grecja

Średnia temperatura wrzesień: 27°C Średnia temperatura październik: 23°C Dni słoneczne: 24-26 dni Opady deszczu: Minimalne

Grecja to klasyczny wybór, który zapewni nam uroki starożytnych ruin, klasyczne zdjęcie z białymi domami na Santorini i przepyszne jedzenie, takie jak souvlaki czy moussaka. Oprócz popularnych wysp zanurz się w greckiej kulturze na wyspie Naxos, która oferuje piękne plaże i tradycyjne wioski, a jest nieco mniej zatłoczona od popularnego Santorini.

6. Dubrownik, Chorwacja

Średnia temperatura wrzesień: 26°C Średnia temperatura październik: 21°C Dni słoneczne: 20-22 dni Opady deszczu: Niewielkie

Dubrownik to magiczne miasto na wybrzeżu Adriatyku z zachowaną starówką i pięknymi plażami. Idealne miejsce dla fanów historii i urokliwych spacerów. Na miejscu odkryj okoliczne wyspy, takie jak Lokrum lub Elafity, które są mniej zatłoczone niż Dubrownik, ale oferują równie piękne widoki i spokojniejszą atmosferę.

7. Malta

Średnia temperatura wrzesień: 30°C Średnia temperatura październik: 26°C Dni słoneczne: 23-25 dni Opady deszczu: Minimalne

Malta to małe archipelagi w samym sercu Morza Śródziemnego. Oferuje piękne plaże, historyczne zabytki i doskonałe warunki do nurkowania. Oprócz popularnych atrakcji, takich jak St. John's Co-Cathedral w Valletcie, odwiedź tajemnicze Hypogeum – podziemne sanktuarium z neolitu, które jest jednym z najstarszych miejsc kultu religijnego na świecie.

8. Bałkany

Chociaż już wyżej została wymieniona Chorwacja i Grecja, to nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie poleciła na jesienny wypad całej przepięknej i ciekawej krainy, jaką są Bałkany. Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Bułgaria, Macedonia Północna... W każdym z tych krajów, podczas gdy u nas jest już chłodno i deszczowo, nadal możemy cieszyć się słoneczną pogodą.

Atrakcji jest do wyboru, do koloru. Możemy wybrać się w góry, nad morze, do kanionów, na gorące źródła i do nieodkrytych jeszcze przez wszystkich turystów miast. Obojętne, czy jesteś fanem natury, brzydkiej architektury, czy pięknych zabytków – na pewno znajdziesz tam coś dla siebie! Aby zobaczyć jak najwięcej, najlepiej wybrać się w podróż samochodem.

Pamiętaj, że wybierając którykolwiek z wyżej wymienionych kierunków, zawsze warto sprawdzić aktualne prognozy pogody przed podróżą, aby upewnić się, że będziesz mógł cieszyć się idealnymi warunkami w trakcie swoich jesiennych wakacji.

