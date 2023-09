Nowe doniesienia ws. śmierci "Spidermana" z Koszalina. Ważny krok prokuratury

Prokuratura zleciła sekcję zwłok zmarłego w sobotę Piotra Zalewskiego, znanego jako "Spiderman z Koszalina". Dwa tygodnie wcześniej mężczyzna trafił w stanie ciężkim do szpitala po tym, jak został brutalnie pobity przez 40-letniego Łukasza N.

Prokuratura zleciła sekcję zwłok Piotra "Spidermana" Zalewskiego Fot. Facebook / Piotr Zieliński

Śmierć Spidermana z Koszalina. Ruch prokuratury

Piotr "Spiderman" Zalewski był koszalińskim społecznikiem, który w przebraniu superbohatera rozweselał chore dzieci w szpitalach i hospicjach. Mężczyzna został brutalnie pobity 19 sierpnia na ulicy. W sobotę 2 września media poinformowały o tym, że mężczyzna zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Policja poinformowała w miniony czwartek o tymczasowym areszcie dla 40-letniego Łukasza N., podejrzanego o pobicie społecznika. We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie w rozmowie z tvn24.pl podał, że zlecona została sekcja zwłok zmarłego, która odbędzie się prawdopodobnie w środę. – Mężczyzna zmarł w szpitalu, o czym szpital nas zawiadomił. Będziemy wykonywać sekcję zwłok zmarłego. To ma służyć temu, żeby biegły lekarz medycyny sądowej określił, które z uszkodzeń ciała prowadziły do jego śmierci – powiedział prok. Ryszard Gąsiorowski.

Podkreślił, że po otrzymaniu opinii biegłego śledczy będą musieli rozważyć zmianę zarzutów dla zatrzymanego. – Ponieważ Łukasz N. został przesłuchany jako podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Teraz trzeba będzie rozważyć, czy należy zmienić te zarzuty na dokonanie zabójstwa – dodał rzecznik prokuratury.

Najwyższą karę przewidzianą za zabójstwo jest dożywotnie pozbawienie wolności.

Śmierć Zalewskiego wstrząsnęła Koszalinem

Piotr Zalewski był dobrze znany lokalnej społeczności. Mężczyzna wielokrotnie odwiedzał placówki medyczne w przebraniu Spidermana, by rozweselać najmłodszych i spędzać z nimi czas.

– Piotrek kupił ostatnio nowy strój, cieszył się, że ten strój wywoła dużo radości u dzieci. Zdążył w nim wystąpić dla najmłodszych w szpitalu w Koszalinie i w hospicjum w dzień, w którym został pobity – powiedział w rozmowie z TVN24 przyjaciel zmarłego.

Piotra Zalewskiego pożegnał w mediach społecznościowych prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.

"Agresja, przemoc, nienawiść prowadzą zawsze do zła. Śmierć Piotra 'Spidermana' Zalewskiego to tragedia i ogromna strata dla całej społeczności Koszalina. Rodzinie i przyjaciołom tego niezwykłego człowieka składam wyrazy najszczerszego współczucia" – czytamy we wpisie Jedlińskiego na Facebooku.

"Czy pozwoli wyprowadzić z błędu tych, którzy myślą, że można kogoś pobić z jakiegokolwiek powodu? Chciałbym wierzyć, że TAK i nie chodzi tu o karę (która powinna być surowa), ale o wartość ludzkiego zdrowia i życia" – dodał prezydent Koszalina.