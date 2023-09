Coca-Cola i Highsnobiety łączą siły. Oto ekskluzywna kolekcja, jaką zrodziła ich współpraca

Coca-Cola Zero Cukru i Highsnobiety wprowadza na rynek nową, limitowaną kolekcję ubrań. Jako pionierzy doskonałego smaku w swoich branżach, wspólnie stworzyli 12 wyjątkowych projektów inspirowanych zespołem operacyjnym Coca-Cola.

Fot. mat. prasowe

Wykorzystując workwear jako dominujący trend ostatniej dekady, w kolekcji znalazły się kurtka robocza, kamizelka, ogrodniczki, sweter typu crewneck, koszulka bez rękawów, czapka beanie, koszulki oraz akcesoria z detalami charakterystycznymi dla obu marek. Wytrzymałe tkaniny i proste kroje tworzą unikalną interpretację klasycznych ubrań roboczych, ozdobionych rozpoznawalnymi symbolami Coca-Cola Zero Cukru. Poprzez wydruk i haft „Est. 2005” na wielu elementach, kolekcja nawiązuje do 2005 roku, upamiętniając tym samym rok powstania zarówno Coca-Cola Zero Cukru, jak i Highsnobiety.

Od razu spodobał nam się pomysł współpracy z kultową marką Coca-Cola, której celem było stworzenie kolekcji inspirowanej odzieżą roboczą, jako odniesienia do ponadczasowości obu marek. Nowojorski tydzień mody i nasza inicjatywa "Neu York" stanowią idealny moment na prezentację tego projektu – podkreśla David Fischer, założyciel i CEO Highsnobiety.

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Highsnobiety, która wpisuje się w charakter Coca-Cola Zero Cukru poprzez wyjątkowość prezentowanych projektów – mówi Oana Vlad, starsza dyrektorka ds. globalnej strategii w Coca-Cola. Ta kolekcja jest kolejnym przykładem niesamowitej historii współprac Coca-Cola z wiodącymi markami modowymi i lifestyle'owymi, takimi jak Marc Jacobs, Junya Watanabe Man, KITH i nie tylko.

Kolekcja jest dostępna w sprzedaży online w sklepie internetowym Highsnobiety oraz od 8 września w pop-up storze „Neu York” Highsnobiety, mieszczącym się przy 21 Green Street w Nowym Jorku. W Polsce wybrane ubrania i gadżety stworzone z myślą o kampanii „Best Coke Ever” dostępne są w aplikacji Coca-Cola, a 5 produktów można wygrać w specjalnej loterii Coca-Cola.

Od ponad stu lat Coca-Cola utrzymuje swój kultowy status na całym świecie jako symbol optymizmu i orzeźwienia pełniąc również rolę ambasadora popkultury. Podobnie jak Highsnobiety odpowiadamy na potrzeby, dopasowując naszą ofertę do oczekiwań naszych konsumentów. Konsekwentnie rozwijamy nasz segment produktów bez cukru i o obniżonej kaloryczności, które obecnie stanowią już 37 procent portfolio marki. Na początku tego roku wprowadziliśmy na rynek kolejną nowość, Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny, czyli pierwszy bezkofeinowy wariant w naszym portfolio, którego smakiem cieszyć się można o każdej porze dnia i przy każdej okazji – mówi Małgorzata Drąg, Menadżerka Marki w Coca-Cola Polska i Kraje Bałtyckie.

Kooperacja Coca-Cola Zero Cukru z Highsnobiety to kontynuacja współprac na pograniczu mody i lifestylu, takich jak zrealizowana w zeszłym roku kooperacja z Disneyland® Paris. Wspólna kolekcja o nazwie „Classic Paris” prezentowała ubrania i akcesoria inspirowane latami 90., aby uczcić 30. rocznicę powstania parku rozrywki Disneyland.