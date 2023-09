Hotel w tym kraju oferuje darmowy nocleg. Wystarczy zaangażować się w sprzątanie plaży

Właściciele hotelu w miejscowości Dahab na Synaju Południowym zaoferowali darmowy nocleg pod swoim dachem. Jest tylko jeden haczyk – trzeba zaangażować się w sprzątanie lokalnej plaży.

Plaża w Dahab niestety tak czysta bywa przez większość czasu jedynie na zdjęciach. fot. Getty Images / Basem Samir

A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Egiptu, żeby mieszkać tam za darmo w hotelu, a przy okazji przyczyniać się do ochrony środowiska? Brzmi jak marzenie senne podróżnika-ekologa? Być może, ale ten sen ma szansę się ziścić i to nawet w tej chwili, jeśli wszystko dobrze rozegrasz.

Władze miejscowości Dahab na Południowym Synaju, nieopodal której znajdują się słynne plaże takie jak Laguna, Blue Hole, Wadi Janna, czy Light House, planują wdrożyć innowacyjny plan, który pomógłby posprzątać je po właśnie kończącym się sezonie. W zamian za pomoc w oczyszczeniu ich ze śmieci proponują zarówno turystom, jak i mieszkańcom darmowy nocleg w lokalnych hotelach.

Założyciel inicjatywy, Mohamed al-Nakhlawi, powiedział na łamach pisma Egypt Independent, że środowisko ma kluczowe znaczenie dla turystyki i należy je chronić, a Beduin z Dahabu, szejk Atallah Mohamed, powtórzył tę opinię.

Dahab jest domem dla nas wszystkich i musimy go chronić. Atallah Mohamed

Zobowiązał się także zapewnić bezpłatne zakwaterowanie tym, którzy ochotniczo sprzątają plaże.

Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Szczególnie użytkownicy mediów społecznościowych z Synaju Południowego uznali tę inicjatywę za bardzo ciekawą i przydatną, zachęcając jednocześnie do jej wdrożenia.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z oferty, to do niczego nie namawiam, ale bilety lotnicze do Egiptu na przyszły tydzień można kupić już od zaledwie 300 zł...

Egipt nie jest jedynym krajem, który zachęca do pomocy w ochronie środowiska na różne sposoby. Przykładowo, nie tak dawno temu politycy w Austrii wyszli z nietypowym pomysłem darmowych biletów na komunikację miejską dla osób, które wytatuują sobie napis z nazwą ogólnokrajowego systemu transportu publicznego - Klimaticket.

Z kolei w Wietnamie, który niestety, słynie z bardzo zanieczyszczonych plaż, za sprzątanie niektórych z nich możemy spodziewać się wymiany worka ze śmieciami na na przykład darmowego drinka w beach barze, lub smoothie. Są to jednak oddolne, społeczne akcje.