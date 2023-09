PiS, KO i...nerwowa sytuacja Trzeciej Drogi. W nowym sondażu są blisko wylotu z Sejmu

Natalia Kamińska

Z a nieco ponad miesiąc odbędą się wybory parlamentarne. Tymczasem z najnowszego sondażu poparcia politycznego wynika, że dwie główne formacje na polskiej scenie – PiS i KO mają ponad 30 proc. poparcia. Przy czym partia Jarosław Kaczyńskiego nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu, ale nie ma co liczyć na samodzielne rządy. W trudnej sytuacji jest za to Trzecia Droga. Ma tylko 8 proc. poparcia, a to granica wejścia do Sejmu jako koalicja.