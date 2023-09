Angel Poland Group od ponad 20-lat wyznacza trendy na rynku nieruchomości premium

Gdy w 2003 roku powołano do życia grupę Angel Poland nikt w Polsce nie słyszał o rynku nieruchomości premium. Międzynarodowe doświadczenie, holistyczne podejście, współpraca z najlepszymi architektami na świecie sprawiły, że od 20 lat nieruchomości Angel wyznaczają trendy i tworzą nową definicję miejskiego lifestyle’u. O specyfice rynku, zapierających dech w piersiach projektach zmieniających oblicza polskich miast oraz wyzwaniach na najbliższe lata rozmawiamy z Shacharem Samuelem, współwłaścicielem Angel Poland Group.

Na co dzień mieszka Pan w Londynie, skąd zatem wziął się pomysł na rozpoczęcie działalności w Polsce?

Z Polską moja rodzina jest związana emocjonalnie, ponieważ w Krakowie urodził się i wychował ojciec mojej żony. Pomysł stworzenia Angel Poland powstał, gdy kraje Europy Środkowej przystępowały do Unii Europejskiej. W kraju, gdzie mieszka 40 mln obywateli było wówczas wiele do zrobienia i otwierały się ogromne możliwości.

Najpierw oczarował nas historyczny Kraków, później Wrocław, w których dostrzegliśmy niezwykły potencjał pod względem realizacji ciekawych projektów wzdłuż pięknych rzek i kojącej zieleni. Ta kombinacja jest czymś, co odzwierciedla naszą filozofię, dlatego mamy szczęście, że możemy połączyć te dwie rzeczy: jesteśmy w samym sercu miasta, ale jednocześnie blisko natury.

Jak zatem ocenia Pan potencjał polskiego rynku nieruchomości?

Polska to kraj wielu perspektyw. Prężnie się rozwija, ale jeśli mówimy o szeroko pojętym rynku nieruchomości, potrzeby mieszkaniowe Polaków wciąż nie są zaspokojone. Potrzeba zarówno nowych mieszkań jak również innych nieruchomości np. hotelowych. My jednak od początku działalności skupiliśmy się na segmencie premium, który dwadzieścia lat temu był w Polsce czymś nowym. Gdy zaczynaliśmy pierwsze nasze projekty, nikt nie wiedział czym może być rynek nieruchomości luksusowych. Dziś, po dwudziestu latach z dumą patrzymy na to co udało nam się stworzyć oraz jak świadomi swych inwestycji są nasi klienci.

Potencjał polskiego rynku jest wciąż bardzo duży. Polska jest pięknym krajem z niesamowitą historią i ludźmi dlatego jestem szczęśliwy, że możemy dzielić się z nimi nowymi pomysłami i wnosić w nie swoją tożsamość. Jednak wykorzystując jej potencjał należy zawsze być czułym na otoczenie planowanych inwestycji: lokalne społeczności oraz ducha historii, który zawsze zajmuje szczególne miejsce w naszych realizacjach.

Czym jest „premium” w odniesieniu do inwestycji Angel Poland Group?

Nasza działalność opiera się na czterech filarach, które definiują zarówno nas oraz tworzone przez nas nieruchomości, które jak z dumą zauważamy stają się punktem odniesienia dla innych projektów premium. Są to lokalizacja, intencja, aby nasze projekty funkcjonowały jako integralna część miasta, lifestyle oraz odpowiedzialność społeczna. Jesteśmy kreatorami stylu życia i realizujemy kolejne projekty od A do Z.

Tworzymy koncepcje, jesteśmy ich generalnym wykonawcą, budujemy długotrwałe relacje z naszymi klientami, ale także zarządzamy zrealizowanymi już projektami, w tym również najmem, aby zapewnić im kompleksową obsługę i bezpieczeństwo ich inwestycji na każdym etapie. Nasze nieruchomości zyskują znacznie na wartości, a my budujemy dla pokoleń. To przekonuje naszych klientów, a nas motywuje i pobudza do dalszego rozwoju.

Czyli samo budowanie dziś nie wystarczy, żeby mówić o premium?

Dochodzimy do najważniejszego, bo według nas zdecydowanie nie. Zawsze podkreślam, że największą wartością są dla nas ludzie. To sprawiło, że na przestrzeni 20 lat wypracowaliśmy nową definicję "premium", wykraczającą poza powszechnie przyjęte standardy. Aby mieć pewność najwyższej jakości naszych inwestycji stworzyliśmy Angel Construction, będącą generalnym wykonawcą naszych projektów.

Powołaliśmy również do życia spółkę Angel Management, która zarządza nieruchomościami, utrzymując je w najlepszej kondycji przez lata, tak aby ich wartość stale rosła. Holistyczne podejście to coś więcej niż wzniesienie pięknego budynku i jego sprzedaż. W ramach Angel Management zarządzamy również najmem i kompleksowo obsługujemy portfele nieruchomości naszych klientów. Nasze doświadczenie pozwala nam wypracować dla inwestorów największy zysk bez nakładów ich pracy i konieczności zaangażowania tak cennego czasu.

To wszystko umacnia wzajemną więź i zaufanie. Jestem bardzo szczęśliwy, że stworzyliśmy taki model relacji. Czym innym jest głoszenie haseł o kompleksowym podejściu do budownictwa, a czym innym potwierdzanie swym doświadczeniem i dotychczasowymi realizacjami zadeklarowanej jakości. To właśnie nowoczesny nurt na rynku nieruchomości premium.

Kim zatem jest klient decydujący się za zakup nieruchomości Angel?

Jak już wspominałem, nasze podejście do nieruchomości obejmuje także kreowanie nowych społeczności. To sprawia, że dla naszych klientów jesteśmy wyjątkowi, tak samo zresztą jak oni dla nas. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to, że większość klientów kupujących apartamenty w naszych nieruchomościach, wraca w celu kolejnych inwestycji. To ludzie świadomi, że premium jest najlepszą formą lokaty kapitału. To nie tylko pewna inwestycja, ale również gwarantowany zysk. Z tego powodu popyt w tym segmencie rynku przewyższa podaż.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z kryzysami światowymi, które tylko ten fakt potwierdziły. Inflacja rosła w zastraszającym tempie, pieniądz gwałtownie tracił na wartości, a jednoczenie nieruchomości premium notowały kolejne wzrosty. Doskonałym przykładem jest jeden z apartamentów w krakowskim Angel Stradom, którego sprzedaż pobiła rekord na rynku wtórnym. Jego właściciel zyskał na transakcji ponad 3 mln zł. Kupił go od nas płacąc 30 tys. zł za m kw., a po półtora roku sprzedał za 48 tys. zł. Nasi klienci mają pełną świadomość unikatowości nieruchomości Angel.

Do tego gwarantujemy im wyjątkowe warunki finansowania, bo jesteśmy jednym z nielicznych deweloperów umożliwiających płatność 10/90. Nasze relacje z klientami wykraczają poza zwykłą sprzedaż. Stawiamy na ich komfort. Zapewniamy obsługę nieruchomości w zakresie zarządu, ale również najmu, przez co dbamy, aby kapitał inwestorów cały czas pracował. Kreujemy nowe, wspaniałe miejsca, które nie tylko są w stanie sprostać ich wymaganiom, ale często je wyprzedzają. Nasi klienci to nasi partnerzy, którzy przez lata zaufali naszemu doświadczeniu i utwierdzili się w tym, że oferujemy najwyższą jakość na każdej płaszczyźnie współpracy.

20 lat działalności APG to dwie dekady doświadczenia, a jak jawi się wasza przyszłość?

Dwadzieścia lat temu zaczęliśmy od budynków i hoteli, które miały wpływ na okoliczne dzielnice. Nauczyliśmy się dużo z każdego projektu i zawsze dążyliśmy do poszerzenia naszych horyzontów, co przekłada się na nasze cenne doświadczenia. Jestem podekscytowany kolejnymi 20 latami APG. Oczekujcie co najmniej tak oryginalnych, innowacyjnych, wysokiej klasy inwestycji jak OVO Wrocław, krakowskie Angel Wawel, Angel Stradom, czy otwarty w kwietniu tego roku luksusowy hotel Stradom House 12-14 Autograph Collection by Marriott.

Cały czas skupiamy się nie tylko na tworzeniu niepowtarzalnych przestrzeni do życia, które stają się integralna częścią starego Krakowa i Wrocławia. W przypadku Wrocławia obecnie realizujemy nasz najnowszy projekt – The Upper House by Angel, będący zwieńczeniem naszego dwudziestoletniego doświadczenia w segmencie premium, już dziś uznawany za najbardziej prestiżową i wyczekiwaną inwestycję. Pracują nad nim najlepsi architekci Angel Poland Group we współpracy z cenionymi biurami architektonicznymi na świecie.

To sprawia, że jesteśmy niepowtarzalni. Nie tylko tworzymy wyjątkowe przestrzenie do życia, ale również kreujemy nowy miejski lifestyle skupiony wokół naszych inwestycji. To właśnie z myślą o społecznościach i kolejnych pokoleniach realizujemy nowe wyjątkowe projekty.