Minęły 22 lata, ale wciąż pamiętamy ten dzień. Te pięć dokumentów o 11 września trzeba zobaczyć

Od ataków z 11 września minęły już 22 lata. Zamachy na USA, które zmieniły losy Stanów Zjednoczonych i świata, wciąż są jednak żywe w globalnej pamięci. Wielu z nas może nawet dokładnie opowiedzieć, co robiło w momencie, gdy samoloty uderzyły w Bliźniacze Wieże i Pentagon. Szukasz dobrych dokumentów o zamachach z 2001 roku? Oto pięć filmów i seriali dokumentalnych (nie tylko) o World Trade Center.

Od zamachów z 11 września minęły 22 lata Fot. Kadr z serialu "Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem" (Netflix)

1. Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem (2021)

"Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem" to pięcioodcinkowy serial dokumentalny Netfliksa w reżyserii Briana Knappenbergera, który jest dokładną kroniką ataków na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Produkcja pozwala nam lepiej zrozumieć, jak tamte tragiczne wydarzenia zmieniły losy USA. Próbuje też odpowiedzieć na pytania, kto zaatakował Stany Zjednoczone i dlaczego, jakie błędy wywiadu do tego doprowadziły i jaki wpływ na obecną sytuację na świecie miały decyzje na najwyższych szczeblach władzy.

Na potrzeby serialu wywiadu udzielili m.in. wysocy rangą przedstawiciele administracji rządowej Stanów Zjednoczonych, byli pracownicy CIA oraz weterani wojskowi, a także żołnierze Afgańskiej Armii Narodowej, przywódcy talibów, członkowie rządu afgańskiego, afgańscy dowódcy wojskowi oraz afgańscy cywile, z których wielu nigdy dotąd nie wypowiadało się przed kamerami. W "Punktach zwrotnych: 11 września i wojna z terroryzmem" występują też ocalali z zamachów, którzy opowiedzieli swoje własne historie.

2. 102 minuty, które zmieniły Amerykę (2008)

Film dokumentalny w reżyserii Nicole Rittenmeyer i Seth Skundricka skupia się na dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w wieżach World Trade Center oraz na ulicach Nowego Jorku. "102 minuty, które zmieniły Amerykę" zostały zmontowane z amatorskich filmów wideo i przedstawia ataki z 11 września 2011" w czasie rzeczywistym. Pokazuje reakcje przerażonych mieszkańców Wielkiego Jabłka: ich panikę, ucieczkę, łzy; walące się wieżowce; wchodzących do WTC strażaków; pył, który przykrył ulice Manhattanu. To naprawdę wstrząsający seans.

3. Fahrenheit 9.11 (2004)

"Fahrenheit 9.11" to kontrowersyjny film dokumentalny wyreżyserowany przez Michaela Moore'a, amerykańskiego filmowca i aktywistę społecznego, który wywołał na świecie prawdziwą burzę. Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes dokument nie opowiada stricte o zamachach z 2001 roku, ale nie bez powodu znalazł się na naszej liście. Pokazuje bowiem reakcję administracji prezydenta George'a Busha na 11 września oraz skutki jej decyzji na losy USA i świata.

Film "Fahrenheit 9.11" zawiera liczne wywiady, nagrania archiwalne i komentarze, które analizują amerykańską politykę po 11 września. Moore stara się również pokazać wpływ wielkich korporacji na politykę oraz ich relacje z rodziną Bushów. Reżyser ostro zresztą krytykuje rządy Busha, a niektórzy widzowie krytykowali jego jednostronność, polityczność i manipulację faktami. Inni z kolei wychwalili odwagę i bezkompromisowość dokumentu.

4. 9/11: The Falling Man (2006)

Dostępny na YouTube "9/11: The Falling Man" Henry'ego Singera to szokujący dokument poświęcony jednemu z najsłynniejszych zdjęć z 11 września: mężczyźnie spadającemu z okna Północnej Wieży World Trade Center. Tuż po zamachach z 11 września drastyczna fotografia obiegła media na całym świecie, ale potem szybko z nich zniknęła. Dlaczego próbowano usunąć ją z historii i kim jest The Falling Man?

5. 11 września: W prezydenckim centrum dowodzenia (2021)

"11 września: W prezydenckim centrum dowodzenia" to film BBC i Apple TV+ (i tam dostępny) w reżyserii Adama Wisharta, który opowiada o atakach z nieco innej perspektywy: prezydenta George'a Busha i jego najbliższego otoczenia. O wydarzeniach w przeciągu kilku godzin po pierwszym ataku opowiadają nie tylko ówczesna głowa USA, ale również wiceprezydent Dick Cheney oraz ważne postaci z ich administracji jak: Condoleezza Rice, Colin Powell, Andy Card, Dan Bartlett, Deborah Loewer, Josh Bolten, Ari Fleischer czy Karl Rove. Co 11 września działo się w Białym Domu i gabinetach najważniejszych osób w państwie?

