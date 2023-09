COVID-19 zniknął z czołówek mediów. Podobnie jak maseczki czy preparaty do dezynfekcji z naszych domów. Eksperci alarmują jednak, że wraz z jesienią nadchodzi kolejna fala zakażeń.

COVID-19. Eksperci alarmują, że nadchodzi kolejna fala zakażeń. Fot. Tomasz Kudala/REPORTER

W poniedziałek resort zdrowia informował o 11 nowych zakażeniach, w tym pięciu ponownych. Są jednak dane po weekendzie, ale już na przykład w sobotę była już mowa o 125 zakażeniach. Co więcej, eksperci twierdzą, że COVID-19 wraca i na jesieni możemy spodziewać się nowej fali.

Eksperci alarmują ws. nowej fali COVID-19

– Świadczy o tym zauważalny wzrost zakażeń. Dziennie wykonywanych jest kilkaset testów, głównie w woj. mazowieckim i pomorskim. Należy się spodziewać, że dalszy wzrost będzie widoczny w okresie jesiennym – powiedziała Wirtualnej Polsce prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

I dodała: – Dzieci już wróciły do szkół, niedługo zaczyna się rok akademicki i częściej będziemy przebywać w zamkniętych pomieszczeniach. Prognozy wskazują, że zachorowań będzie przybywać.

Lekarka w rozmowie z portalem wskazała też, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała w sierpniu dopuszczenie do obrotu pierwszej szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do podwariantu Omikron XBB.1.5.

Nie ma jednak w tej kwestii reakcji polskiego rządu. – Ze strony polskiego rządu nie ma jakichkolwiek informacji, czy ta wersja szczepionki w ogóle zostanie zakupiona i jak będzie wyglądała jej ewentualna dystrybucja – wskazała.

W innych krajach Europy także widać wzrost zachorowań na COVID-19

W poniedziałek także portal Euronews donosił, iż od połowy lipca w Europie obserwuje się ponowny wzrost liczby przypadków COVID-19, częściowo ze względu na pojawienie się nowych wariantów wirusa.

I tak w 16 z 21 analizowanych krajów zaobserwowano wzrost wskaźników zachorowań, szczególnie wśród osób w wieku 80 lat i więcej. – Istnieją oznaki wzmożonej transmisji w niektórych częściach Europy. Do 20 sierpnia 2023 roku liczba przypadków COVID-19 wzrosła o 11 procent w porównaniu z poprzednimi 28 dniami – przekazał Euronnews Next dr Hans Kluge, dyrektor regionalny na Europę WHO.

Według Quique Bassata, epidemiologa i badacza "w ciągu ostatnich kilku miesięcy, latem, zaobserwowaliśmy wzrost przenoszenia COVID-19 w kilku krajach europejskich".

– Na przykład w Hiszpanii zaobserwowaliśmy znaczny wzrost przenoszenia i wzrost liczby hospitalizacji związanych z COVID-19. Przypisuje się to pojawieniu się nowych wariantów, które są bardziej zaraźliwe niż poprzednie – wyjaśnił ekspert, cytowany przez portal.

Co istotne, Komisja Europejska wyraziła zgodę ws. nowych szczepionek przeciwko COVID-19 tak, aby były ukierunkowane na pojawiające się podwarianty szczepionki Omicron.

"Szczepionka jest dopuszczona do stosowania dla dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy. Ta szczepionka to kolejny ważny kamień milowy w walce z tą chorobą" – stwierdził dyrektor UE w oficjalnym oświadczeniu na temat szczepionki firmy Pfizer.

Oczekuje się, że ta szczepionki, sprzedawana pod nazwą Comirnaty, "zwiększy zasięg odporności" przeciwko obecnym i powstającym wariantom.