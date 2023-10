Odważyłem się pójść na pole dance. To sport, który przerósłby niejednego maczo

Czy pole dance, albo mówiąc wprost, taniec na rurze może być męski? Sam uważałem, że nie ma takiej możliwości. W końcu drążek od zawsze był "przeznaczony" dla kobiet. Zderzyłem ten stereotyp z rzeczywistością i zrozumiałem, że to sport, z którym może nie poradzić sobie nawet napakowany maczo.

Jestem facetem i odważyłem się pójść na pole dance. To sport, który przerasta niejednego maczo. Fot. Maciej Stanik

Pole dance jest dla facetów ? "Bardzo chciałabym popracować z mężczyzną"

Od wielu miesięcy w moim otoczeniu trwa moda na rurkę. Coraz to kolejne koleżanki chwalą się nagraniami i zdjęciami, na których uwieczniają nieraz mocno skomplikowane pozy, czy też wykonują imponujące układy choreograficzne.

A że ciekawość nieraz zaprowadziła mnie w najbardziej skryte kręgi piekieł, to i tym razem korciło mnie, żeby sprawdzić, o co chodzi w całym tym trendzie na latanie po drążku. Problem był jeden – jeszcze wtedy w mojej głowie facet i rura do siebie nie pasowali.

No bo jak? Pole dance kojarzył mi się ze striptizem, wysokimi obcasami i uwodzicielskim spojrzeniem. I żeby nie było, nie ma w tym nic złego, ale to coś, co średnio pasowało mi do facetów.

I z tego względu tygodnie mijały, a moja ciekawość wciąż była niezaspokojona. Aż tu w końcu na spotkaniu towarzyskim poznaję Mari Talan. Jak się dowiaduję, 31-latka prowadzi lekcję exotic pole dance w Legionowie.

W trakcie rozmowy nagle usłyszałem: – Bardzo chciałabym popracować z facetem, ale jeszcze nie miałam okazji. Oni mają zupełnie zajebistą energię.

To był moment, kiedy w mojej głowie odpaliła się "żarówka". Już wiedziałem, że to moja jedyna okazja, żeby się przełamać. I, jak to ja, nagle wypaliłem, że chcę spróbować. Dzień później zgłosiłem temat redakcji, aż w końcu 10 września spotkaliśmy się w MO Studio Treningu Maja Opara.

Niesamowity stres towarzyszył mi do samego momentu spotkania. Gdyby nie to, że już zobowiązałem się do realizacji materiału, zacząłbym poważnie zastanawiać się, czy jednak się nie wycofać. Dlaczego?

Kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, co będę robił, o co w tym wszystkim chodzi. To był skok na naprawdę głęboką wodę.

I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mimo wszystko wyszedłem ze strefy komfortu.

Poszedłem na pole dance i zrozumiałem, że tej dyscyplinie mogliby nie podołać nawet napakowani mężczyźni

Mari czekała na mnie już przy wejściu do budynku. Powiem wprost: uwielbiam jej energię. Jeśli ktoś z was umie wyobrazić sobie połączenie opanowania i spontaniczności, spokoju i szaleństwa, to powinien zobaczyć przed oczami właśnie ją.

Gdy pisałem o warsztatach shibari, opowiadałem, jak ważna jest umiejętność prowadzącego do zarządzania emocjami ludzi, których uczy. Gdy tylko przywitałem się z Mari, zapomniałem, że w ogóle czymś się zdenerwowałem. Po prostu poszedłem się przebrać i stanąłem przed rurką.

Nawet nie do końca wiem, kiedy złapałem taki luz, ale też nie wiem, jak to się stało, że w ciągu chwili zaczął się lać ze mnie pot. Od razu zaznaczę – prowadzę aktywny tryb życia. Regularnie biegam i pływam, korzystam ze schodów zamiast windy. Jednym słowem – cały czas gdzieś mnie nosi. A na pole dance wykończyła mnie już... rozgrzewka.

Poczucie zaskoczenia spotęgował fakt, że to wcale nie była rozgrzewka w stylu: 20 pompek, 100 brzuszków, bieganie czy pajacyki. Większość ćwiczeń wymagała stania w miejscu lub siedzenia, ale za to konieczne było skoordynowanie całego ciała.

To wszystko było tak męczące, że w zasadzie to wolałbym już robić te pompki.

Przy okazji po 22 latach życia odkryłem, że nie umiem stać na placach. Stałem bowiem na stawach śródstopno-paliczkowych, a tu trzeba jak w balecie. Ale wracając...

W końcu skończyliśmy rozgrzewkę. Przechodzimy do treningu. I tu doszło do zderzenia z moimi wyobrażeniami o tańcu na rurze.

Byłem przekonany, że tu trzeba po prostu złapać mocno rękoma za drążek, uprzeć się i wykonać figurę. Tymczasem zorientowałem się, że gdzie nie chwycę, to niewygodnie w dłonie. A co dopiero chwycić się i podciągnąć. Jeszcze większą trudność sprawiło mi, powstrzymanie kolejnej zalewającej mnie fali potu.

Byłem w szoku, jak ogromnej siły oraz koordynacji całego ciała wymagają najprostsze czynności. Przy okazji odkryłem, jak bardzo jestem sztywny oraz nierozciągnięty. Co krok, to okazywało się, że zapomniałem o ułożeniu klatki piersiowej, albo o uniesieniu głowy, odpowiednim ułożeniu rąk, stóp. Albo okazywało się, że sekwencja ruchów nie taka.

A weź tu jeszcze zrób to z jakąś gracją i elegancją, żeby to ładnie wyglądało. Mocno zaskoczony pytam Mari, jak często spotyka osoby, które podobnie jak ja myślą, że w pole dance chodzi po prostu o to, żeby mocno złapać się rury. – Coraz rzadziej – odpowiada i mówi: – Ale kiedy się to zdarza, to już nie wchodzę w dyskusje, a po prostu zapraszam na trening. To ucina sprawę.

Co najważniejsze, to zrozumieć, że jak w każdej dyscyplinie sportowej, tu także konieczne jest postawienie na stopniowy, ale spokojny progres.

Pamiętam jedną osobę, która po pierwszym razie zrezygnowała, bo od razu chciała, żeby wychodziło. Perfekcjonizm wywołał frustrację nie do przeskoczenia. Ale raczej większość zdaje sobie sprawę, że początki są trudne. Mari Talan Trenerka pole dance

– Pole dance jest dla każdego. Na różnych zajęciach widzę młode dziewczyny i starsze panie. Czasami przychodzą matki z córkami. Tu nie ma żadnych barier. Tylko jednym pójdzie szybciej, a inni będą musieli włożyć w to więcej pracy – tłumaczy mi Mari Talan.

Po trochę ponad godzinie kończymy. Żałuję, że ciało odmówiło posłuszeństwa, bo gdybym miał siłę, to mógłbym trenować z Mari na rurze do późnej nocy. Do szatni szedłem na glinianych nogach. Odkryłem, że można pobudzić do ruchu takie partie ciała, o których istnieniu nie wiedziałem.

Ledwo podniosłem nogę, żeby zmienić spodnie. I choć wszystkie mięśnie odmówiły mi posłuszeństwa, to byłem niesamowicie szczęśliwy, że spróbowałem czegoś nowego.

Swoją drogą, pełna, profesjonalna nazwa tego sportu to nie "taniec na rurze", a "akrobatyka na drążku pionowym".

To, że to ciężka sprawa, już wiecie. Ale jak poradzić sobie z uczuciem dyskomfortu, który może towarzyszyć przed pierwszymi zajęciami? – Po prostu spróbować – tłumaczy Mari – Nikt się mistrzem nie urodził, a w pole dance'owych grupach jest mnóstwo wsparcia i motywacji, a to potrafi naprawdę dodać wiatru w żagle – dodaje.

A dlaczego to sport, który może być też fajny dla mężczyzn? – Poza pozytywnym wpływem na zdrowie i rzeźbieniem całego ciała to dobre, bezpieczne środowisko, w którym każdy się wspiera i motywuje. A jak facet sam na sobie sprawdzi, ile wysiłku i determinacji potrzeba w tej dyscyplinie, to mam poczucie, że nabiera więcej szacunku i uznania do kobiet – wymienia.

– Plus można naprawdę nabrać pokory, szacunku do swojego ciała, poznać swoje możliwości i popracować właśnie nad swoimi słabościami – podsumowuje. A jeśli to was nie pociesza, to może zrobią to historie innych mężczyzn, którzy spróbowali swoich sił z tańcem na rurze.

"Szukałem alternatywy dla siłowni"

Patryk ma 26 lat, a na pole dance chodzi dopiero od miesiąca. O pójściu na rurę myślał od dwóch lat. To właśnie wtedy zobaczył występy Pawła Haczkura, który tańcem na drążku podbił serca widzów "Mam Talent". – Szukałem alternatywy dla siłowni, to pomyślałem, że może spróbujemy z tym – mówi.

Chłopak początkowo odpuścił, bo w trzech miejscach usłyszał, że grupy są wyłącznie kobiece. – W tym roku wziąłem się porządnie za szukanie odpowiedniej szkoły i się udało. Źle zrobiłem, bo za szybko się poddałem. A teraz jak poszedłem, nie czułem się źle, wręcz przeciwnie – dodaje.

U Patryka nerwy pojawiły się tylko na pierwszych zajęciach. – Były lekko stresujące, ale to wynikało z poczucia, że słabo wypadnę na tle grupy. Ale już po wszystkim te myśli szybko wyparowały mi z głowy, bo atmosfera była bardzo przyjazna – opisuje.

– Nie czułem wyścigu szczurów, a bardzo tego nie lubię. Nastawiłem się też na spokojny progres i przestawienie myśli, że nie muszę gonić za kimś, tylko iść swoim tempem bez porównywania się – dodaje.

A jak reagowali ludzie w jego otoczeniu? Jak słyszę, w przypadku Patryka ciężko o jakąkolwiek negatywną reakcję. Znajomi wspierali i gratulowali postępu, a w rodzinie cieszyli się, że chłopak znalazł własną zajawkę.

O Krzyśku z kolei pisała w naTemat Dorota Kuźnik. Mężczyzna na początku uprawiał pole dance w tajemnicy, ale po nabraniu wprawy, otwarcie dzieli się doświadczeniami z zajęć. Na rurkę poszedł, bo był zachwycony efektami, jaki ten sport wywołał na ciele jego żony.

Jak przyznał, taniec na rurze nie wywołuje u niego problemów tudzież kompleksów wokół męskości. Nie zmienia to jednak faktu, że doświadczył negatywnych komentarzy. Choć raczej mówimy o incydentalnych sytuacjach.

– Mam prawie 2 metry wzrostu i raczej bojowy wygląd, więc w twarz mało kto się odważy mi coś powiedzieć, ale jakieś przykrości pod tytułem "ped**skie to" albo "czy tańczę w domu dla żony przed seksem" zdarzyły się również mi – mówi.

Kobiety o mężczyznach uprawiających pole dance: hot

No dobrze, panowie, męską perspektywę już macie, ale to nie nam, a kobietom chcemy się podobać (o ile jesteśmy bi lub hetero). Zapytałem więc je, czy taki mężczyzna mógłby być dla nich atrakcyjny.

– Jeżeli u pań jest to dla mnie hot, to nie widzę powodu, żeby u mężczyzn miało być inaczej – mówi mi 23-letnia Weronika. – Dlaczego nie? W ogóle atrakcyjne jest, jak ktoś ma swoje zajawki. A czy to rura, czy gitara, to bez różnicy – dodaje 23-letnia Julia.

Gdy pytam, dlaczego facet na rurze jest atrakcyjny, najczęstsza odpowiedź to "bo to oznacza atrakcyjne ciałko". Takiej samej odpowiedzi udzieliła mi 32-letnia Maria. Dopytuję więc, czy nie wolałaby kogoś, kto ciało rzeźbi na "męskiej" siłowni. – Tak może pomyśleć tylko ktoś, kto nigdy nie ćwiczył na rurze – kwituje.

A jak swoje stanowisko argumentuje 30-letnia Ewa? – Generalnie podziwiam sprawność fizyczną. Pole dance to bardzo trudny sport, a poza tym dla mnie sport nie ma płci – mówi, po czym zauważa: – Też atrakcyjne jest to, że facet ma odwagę, żeby brać się za rzeczy stereotypowo kobiece.

Ewie wtóruje 38-letnia Joanna. – Tacy mężczyźni są nie tylko sprawni, ale też nawet pole dance nie jest im straszny – mówi.

– Nie dość, że tacy mężczyźni są atrakcyjni, to jeszcze mają inny zakres ruchów niż kobiety. To jest super w przypadku tańca w parach. Jak trenowałam pole dance, to miałam damsko-męską parę nauczycieli. Oni po prostu wymiatali – ocenia 21-letnia Martyna.

30-letnia Monika też trenuje pole dance i miała w grupie kilku chłopaków. – Wymiatali, bo byli zwyczajnie silniejsi. Przez kilka miesięcy uczył mnie też facet i zajęcia z nim były naprawdę niesamowite – tłumaczy. A czy obecność facetów w grupie nie sprawia dyskomfortu? – A w życiu! Atmosfera była super – przekonuje.

– Rozpatruję pole dance bardziej w kategorii sztuki, sportu, umiejętności. Uważam, że laski i faceci są w tym zajebiści, ale jednak wydaje mi się, że babki ze względów anatomicznych są bardziej do tego stworzone – ocenia 32-letnia Barbara.

Nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć wam lepszą zachętę do tego, żeby się przełamać. Sam wiem, jak wielu moich kolegów myśli, że rura to tylko dziewczyny na obcasie i kobiece ruchy.

Zresztą, co tu dużo gadać, sam tak myślałem. Ale teraz z pełną świadomością mogę powiedzieć, że to sport, z którym niejeden napakowany maczo mógłby sobie nie poradzić.