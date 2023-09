Poważna choroba Macieja Miecznikowskiego postępuje. Muzyk apeluje do fanów

Paweł Mączewski

L ider zespołu Leszcze prawie całkowicie stracił słuch w prawym uchu. To konsekwencja choroby, na którą cierpi od lat – otosklerozy. Muzyk przeszedł już sześć operacji, jednak lekarze mogą próbować jedynie zahamować pogarszający się stan zdrowia. Mimo to Miecznikowski nie zamierza przerywać występowania z zespołem. Ma też ważny apel do fanów.