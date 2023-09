Akash (dawniej znany jako AK-47) to raper z Poznania, który od pewnego czasu stara się podważać informację o tym, że nasza planeta jest okrągła. "Ziemia to trójwymiarowa czasoprzestrzeń z horyzontem i perspektywą zaprojektowana w konkretnej gęstości" – przekonywał w 2022 roku. Teraz raper wypuścił w powietrze balony z kamerami, bo chce zdobyć dowody.

Fot. screen z wideoklipu Akash "Władca czasu", źródło: YouTube / Screen z Instagrama - ak47officialpl

– Największy sekret dzisiejszych czasów. Ziemia to trójwymiarowa czasoprzestrzeń z horyzontem i perspektywą zaprojektowana w konkretnej gęstości. Żadnych kulistych planet, żadnej przestrzeni kosmicznej, żadnego ogromnego słońca oddalonego o miliony kilometrów… To projekcja umysłu, o wysoce zaawansowanej matematycznie matrycy, poruszająca się po "ograniczonej" płaszczyźnie, zawartej w firmamencie, szerzej zwanym "kopułą nieba". Tak, nazwijcie mnie odklejonym od tej kopuły – pisał w maju 2022 roku artysta, cytowany przez portal glamrap.pl.

Mija rok od tych słów Akasha, czyli tak naprawdę Adama Kubiaka i wszystko wskazuje na to, że temat kształtu Ziemi wciąż zaprząta głowę poznańskiego artysty.

– Witam moi drodzy. To się dzieje, wypuszczamy sześć kamer w Stratosferę, w kosmos, pod sklepieniem niebieskim. Kamery 360, dwie sztuki. Lecimy w kosmos moi drodzy, pod sklepieniem niebieskim. Pozdrowienia – przekazał Akash fanom na swoim Instagramie.

Jak donosi serwis rapnews.pl "raper wypuścił w powietrze aż sześć balonów wyposażonych w kamery 360 stopni, które mają zadanie dostarczyć mu konkretnych danych".

Kontrowersyjne tezy rapera o tym, że Ziemia jest płaska pojawiły się jeszcze, gdy używał on pseudonimu AK-47 (to nazwa radzieckiego karabinku automatycznego). Pod koniec 2022 roku artysta postanowił zmienić swoją nazwę.

"To dla mnie wyjątkowy dzień. Dzień, w którym porzucam stary pancerz, aby przywdziać szatę. Miałem to uczynić już wcześniej, nie bez powodu dzieje się to właśnie teraz. AKASH. »Światło jest dźwiękiem«. Ps. Naprawdę myśleliście, że odpuszczam? Wjeżdżamy na pełnej…" – zapowiedział wtedy na swoim profilu muzyk, cytowany przez serwis Popkiller.

Utwór Akasha z lipca 2023 pokazuje, że artysta porusza ważne dla niego wątki także w swojej twórczości. "Zrób research, poznaj niszę, a się odwdzięczy / Ludźmi sztuki, nie macie dosyć nędzy / Pseudonauki, by trzymała w niewiedzy / Historia to opowieść zwycięzcy" – brzmi fragment utworu Akasha "Władca czasu".