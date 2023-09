Ta reprezentacja idzie jak burza! Polacy w półfinale mistrzostw Europy

Mamy to! Siatkarska reprezentacja Polski pokonała Serbię 3:1 i zameldowała się w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy.

Nasi siatkarze rozgrywali dziś ćwierćfinałowe starcie mistrzostw, a rywalem byli jak zwykle piekielnie silni Serbowie. Dzięki świetnej grze zawodnicy Nikoli Grbicia zdołali pokonać przeciwników 3:1 i awansować do półfinału.

Polacy wprawdzie przegrali premierowego seta 28:26, natomiast w pozostałych nie pozostawili żadnych złudzeń Serbom i pewnie zwyciężyli.

Już w drugim secie nasi reprezentanci zaznaczyli swoją przewagę nad siatkarzami z Bałkanów, bowiem zamknęli tą partię meczu z dziesięciopunktową przewagą (25:15 dla Polski). Serbowie jednak nie dawali za wygraną i za wszelką cenę chcieli ponownie wyjść na prowadzenie, dlatego w całym meczu trzeci set był najbardziej zacięty.

Polacy zdołali ostatecznie przełamać rywali, zwyciężyli 36 do 34 i zdaje się, że to w tym momencie Serbowie zostali na dobre wybici z rytmu. Było już 2:1 dla nas i wygranie jeszcze jednego seta premiowałoby biało-czerwonych do gry w półfinale mistrzostw Europy. Wtedy też Polacy pokazali, z jak wielką determinacją i ambicjami przyjechali na tegoroczny turniej.

Podopieczni Nikoli Grbicia jak natchnieni wbijali Serbom kolejne punkty i pewnie zamknęli mecz wygrywając ostatniego seta 25:17.

W walce o finał Polacy zmierzą się ze Słowenią, która w play-offach zdołała pokonać Turcję i Ukrainę. Natomiast warto odnotować, że na trwających mistrzostwach nasza kadra na sześć rozegranych spotkań straciła tylko dwa sety (jeden z Serbią, i jeden z Holandią). Mecz tych zespołów odbędzie się pojutrze (14 września) o 18:00.

Niebawem rozpocznie się ostatnie ćwierćfinałowe starcie, w którym jeden z gospodarzy turnieju, Włochy, podejmie Holandię. To zwycięzca tego spotkania awansuje do drugiego półfinału, w którym zmierzy się z rozpędzoną Francją.

