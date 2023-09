Opóźnienia i odwołane loty. Wiemy, kiedy odbędą się kolejne strajki na lotniskach

W najbliższym czasie szykują się kolejne strajki kontrolerów lotów. Podczas poprzednich strajków w tym roku dochodziło do poważnych utrudnień i nie inaczej będzie też pewnie tym razem. Kiedy odbędą się strajki na lotniskach i jakich utrudnień możemy się spodziewać?

fot. eastnews / Marcin Stróżyk

Wakacyjny sezon już powoli za nami, ale nie oznacza to, że kończy się też sezon na latanie samolotami. Tegoroczne lato (i nie tylko) upłynęło na lotniskach pod znakiem utrudnień i opóźnień. Problemy zaczęły się już wczesną wiosną, kiedy strajkowały lotniska we Francji i Niemczech. Tej jesieni sytuacja wcale nie będzie lepsza. Nadchodzą kolejne strajki na lotniskach a wraz z nimi poważne utrudnienia, a nawet i odwołane loty.

Nadchodzące strajki są, jak to zwykle bywa, efektem niezadowolenia pracowników ze swoich płac i braku podwyżek, pomimo wciąż postępującej inflacji. Największe strajki zapowiedziano we Francji i rozpoczną się one już za kilka dni.

Francuski związek kontrolerów ruchu lotniczego (SNCTA) wezwał pracowników do przeprowadzenia ogólnokrajowych strajków w dniach 15 września i 13 października. Cała akcja może spowodować nie tylko opóźnienia, ale i odwołania lotów. Na pewno wpłynie to nie tylko na przestrzeń powietrzną Francji, ale i innych europejskich krajów. We Francji spodziewane są również strajki paryskiego metra.

Kolejnym krajem, w którym odbędą się strajki związane z lotnictwem, są Włochy. Pierwszy z nich rozpocznie się w sobotę 16 września i ma potrwać od godziny 10 rano do 18 wieczorem. Urząd Lotnictwa Cywilnego we Włoszech ma opublikować listę rejsów z wyszczególnieniem ewentualnych problemów. Pasażerowie muszą też przygotować się na strajki pracowników obsługi bagażowej na włoskich lotniskach. Te z kolei mają trwać przez 24 godziny 29 września.

18 września strajkować będzie też cały sektor transportu publicznego we Włoszech. W jego wyniku możemy spodziewać się opóźnień autobusów, tramwajów i metra.

Z ogromnymi utrudnieniami będą musieli zmierzyć się także pasażerowie lotniska Londyn-Luton. Tamtejszy personel obsługi naziemnej ogłosił, że będzie strajkować w dniach 13 i 18 września. W tej chwili na tablicy odlotów można zauważyć kilka opóźnionych lotów.

