Lada dzień do sprzedaży trafi iPhone 15. Oto polskie ceny nowych smartfonów Apple

Tradycyjnie już szef Apple Tim Cook przedstawił na wrześniowym evencie nowego iPhona – już 15. raz z kolei. Zaraz po konferencji w USA polski sklep Apple ujawnił też ceny iPhone'a 15 w naszym kraju. Różnice w stosunku do cen z USA są porażające.

Apple zaprezentowało na konferencji iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max Fot. JUSTIN SULLIVAN/Getty AFP/East News

Ceny iPhone'a 15 w Polsce

Cztery nowe modele iPhone'a 15 trafią do przedsprzedaży w piątek 15 września o godz. 14. Do sklepów nowe smartfony Apple dotrą tydzień później, w piątek 22 września. Wszystkie cztery modele wyposażone są w procesory opracowane przez samego Apple'a, przy czym model bazowy oraz Plus kryją ubiegłoroczne czipy Apple A16 Bionic, zaś modele premium – nowszy A17 Bionic.

Aby jednak obcować z nową ofertą technologicznego giganta z Cupertino, będziemy musieli tradycyjnie już sięgnąć głęboko do kieszeni. Oficjalny sklep Apple ujawnił ceny iPhone'a 15 i niestety, nie są one niskie. Oto ile zapłacimy za poszczególne modele nowych iPhone'ów w sklepie apple.pl:

iPhone 15 (128 GB) – 4699 zł,

iPhone 15 (256 GB) – 5299 zł,

iPhone 15 (512 GB) – 6499 zł,

iPhone 15 Plus (128 GB) – 5299 zł,

iPhone 15 Plus (256 GB) – 5899 zł,

iPhone 15 Plus (512 GB) – 7099 zł,

iPhone 15 Pro (128 GB) – 5999 zł,

iPhone 15 Pro (256 GB) – 6599 zł,

iPhone 15 Pro (512 GB) – 7799 zł,

iPhone 15 Pro (1TB) – 8999 zł,

iPhone 15 Pro Max (256 GB) – 7199 zł,

iPhone 15 Pro Max (512 GB) – 8399 zł,

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 9599 zł.

Osoby, które śledziły na żywo konferencję Apple'a, łza w oku mogła się zakręcić na widok cen iPhone'a 15 w USA. Najtańszy telefon kosztuje tam 799 dolarów, czyli ok. 3500 zł w przeliczeniu na polską walutę – co oznacza, że w polskim sklepie cena jest ponad 1000 zł wyższa. Z kolei najdroższy model Pro Max oznacza w USA wydatek 1599 dolarów, czyli ok. 6900 – tutaj różnica wykosi ok. 2000 zł.

Tańsze modele iPhone 15 i 15 Plus dostępne będą w kolorach srebrnym, czarnym, pastelowym żółtym, pastelowym pomarańczowym i błękitnym. Klienci celujący w modele Pro będą mieli mniejszy wybór kolorów: czarny, biały, ciemnoniebieski i szary. Nowe iPhone'y będą pierwszymi modelami telefonów od Apple'a, które posiadać będą złącze USB-C – do tego kroku zmusiła amerykańskiego giganta Komisja Europejska, która zdecydowała o tym, że na europejskim rynku elektronika musi być wyposażona w jeden, standardowy port. Jeśli jednak posiadamy sprzęt wyposażony w port Lightning, będziemy zmuszeni kupić przejściówkę, której koszt wynosi 169 zł.

Co nowego w iPhone 15?

Dwa tańsze modele iPhone'a 15 mocno przypominają ubiegłoroczne modele – jak zauważył Sebastian Luc-Lepianka z portalu INNPoland.pl. Wyposażone są w ekrany OLED o odświeżaniu 60 Hz, zniknie w nich funkcja Always-On-Display. Pamięć RAM wynosi jedynie 6 GB, a wewnętrzna zaczyna się od 128 GB.

Nieco inne jest rozmieszczenie przycisków, nową funkcją będzie też Emergency SOS, dzięki której z pomocą GPS telefon będzie mógł poinformować bliskich albo służby ratunkowe o zagrożeniu użytkownika.

Zupełnie inaczej sprawa ma się z modelami premium, czyli Pro i Pro Max. Otrzymujemy tam lepsze parametry: odświeżanie z technologią Pro Motion czy pamięć RAM 8 GB. Ich obudowa została wykonana ze stopu tytanu używanego m.in. w marsjańskim łaziku. Na zewnątrz uzupełniony jest aluminium, w 100 proc. pochodzącym z recyklingu.