Rynek nieruchomości. Ogromny rozstrzał cen między miastami a ich "obwarzankami"

Nieruchomości to gorący temat z uwagi na duże zapotrzebowanie Polek i Polaków na własne cztery kąty. Jak kształtują się ceny mieszkań, domów i działek budowlanych we wszystkich miastach wojewódzkich, a jak w okolicznych gminach? Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej? Na te pytania odpowiada najnowszy raport lokalny przygotowany przez portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl.

W raporcie "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości" portalu Nieruchomosci-online.pl możemy sprawdzić różnice cenowe mieszkań, domów i działek między dużymi miastami a gminami ościennymi. Maria Teneva / Unsplash

Wybierając mieszkanie w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu – to jeden z głównych wniosków, który płynie z najnowszego raportu "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości". W publikacji Nieruchomosci-online.pl znajdziemy średnie ceny ofertowe nieruchomości z rynku wtórnego z około 300 miast i gmin z całej Polski.

Raport lokalny pozwala sprawdzić różnice cenowe między dużymi miastami a gminami ościennymi. Jak wygląda to w przypadku mieszkań z drugiej ręki? Znaczący rozstrzał cen ofertowych za metr kwadratowy w największych ośrodkach miejskich przedstawia poniższa rozpiska (sierpień 2023 r.):

Warszawa – 15,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 7,4 do 13,2 tys. zł/mkw.

Kraków – 14 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 7,1 do 9,9 tys. zł/mkw.

Wrocław – 11,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6 do 9,2 tys. zł/mkw.

Gdańsk – 13,1 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6,9 do 14,2 tys. zł/mkw.

Poznań – 10,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6 do 8,2 tys. zł/mkw.

Łódź – 7,6 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 5,5 do 6,2 tys. zł/mkw.

Jak widać, w przypadku Warszawy i jej okolicznych gmin różnica ta wynosi nawet do 50 proc. kosztu zakupu. Do 40 proc. taniej można kupić mieszkanie w okolicach takich stolic województw jak Poznań, Bydgoszcz, Opole, Szczecin czy Gorzów Wielkopolski. Aktualnie tylko w trzech aglomeracjach różnice pomiędzy miastem a gminami sięgają maksymalnie do 30 proc. – są to Łódź, Olsztyn i Rzeszów.

– Drożejące mieszkania w dużych miastach sprawiają, że Polacy coraz częściej spoglądają w kierunku gmin ościennych. Tam ceny używanych mieszkań są niższe, dzięki czemu kupujący mogą sobie pozwolić na większy metraż. Znacząca oszczędność i lepsze warunki mieszkaniowe potrafią brać górę nad minusami, takimi jak konieczność dojazdu do miasta czy słabiej rozwinięta infrastruktura – komentuje Rafał Bieńkowski, PR manager w portalu Nieruchomosci-online.pl.

Alternatywą dla mieszkania w mieście może być też dom pod miastem. Tym bardziej że ceny między jednym a drugim rodzajem nieruchomości stają się porównywalne.

– Część osób poszukujących nieruchomości zorientowała się, że w cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście można kupić dom na przedmieściach lub w okolicznej gminie. Na przykład w Białymstoku średnia cena mieszkania wynosi 8,7 tys. zł/mkw., a za metr kwadratowy domu wolnostojącego pod miastem właściciele oczekują od 4 do 6,2 tys. zł – porównuje Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl.

Tak wygląda natomiast zakres średnich cen ofertowych domów wolnostojących w największych ośrodkach miejskich (sierpień 2023 r.):

Warszawa – 10 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6,6 do 9,6 tys. zł/mkw.

Kraków – 9,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,2 do 8,8 tys. zł/mkw.

Gdańsk – 8,9 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,9 do 7,5 tys. zł/mkw.

Wrocław – 8,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4 do 8,6 tys. zł/mkw.

Poznań – 7,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,4 do 8,2 tys. zł/mkw.

Łódź – 6,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4 do 5,6 tys. zł/mkw.

A działki budowlane? Najnowszy raport lokalny potwierdza, że grunty w największych miastach są bardzo drogie i mało dostępne, natomiast w bliskim otoczeniu metropolii da się znaleźć gminy z działkami w bardziej przystępnych cenach. Tak wygląda zakres średnich cen ofertowych działek budowlanych o powierzchni 800-2500 mkw. w największych ośrodkach miejskich (sierpień 2023 r.):

Warszawa – 724 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 161 do 702 zł/mkw.

Poznań – 599 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 173 do 486 zł/mkw.

Gdańsk – 531 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 104 do 343 zł/mkw.

Kraków – 475 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 139 do 377 zł/mkw.

Wrocław – 480 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 82 do 368 zł/mkw.

Łódź – 340 zł/mkw., gminy podmiejskie – od 116 do 163 zł/mkw.

Bezpłatny raport "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości" można przeczytać TUTAJ. Oprócz cen dla około 300 miast i gmin z całej Polski znajdują się tam również porady ekspertów – pośredników specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku mieszkań, domów i działek, którzy podpowiadają kupującym, jak dokonać trafnego wyboru.