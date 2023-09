To w nich może tętnić lokalne życie społeczne. Nowa dwudziestka w programie Pracowni Orange

Polska lokalna to Polska potrzeb lokalnych, a te są różne. Część mieszkańców będzie potrzebowała miejsca do spotkań i zacieśniania więzi z sąsiadami. Innym przyda się nauka tak przydatnych w dzisiejszym świecie umiejętności cyfrowych. Trzeba więc działać elastycznie. Z takiego założenia wyrasta program społeczny Pracownie Orange, który właśnie zawitał do kolejnych 20 małych miejscowości.

Jesienią 2023 roku kolejne 20 miejscowości dołączyło do programu Pracowni Orange, który wspiera lokalne społeczności, tworząc dla nich multimedialne świetlice. Materiały prasowe / Orange Polska

Kraśnik, Bożków, Cieszyn, Ćmielów, Jaraczewo, Biesna, Raciechowice, Boguszyce, Morąg, Toszek, Żuławka Sztumska, Szprotawa, Brodnica, Dębowa Kłoda, Leszno, Rusowo, Debrzno, Zakopane, Syców i Wschowa. To nazwy miejscowości, w których jesienią tego roku swoje podwoje otwierają multimedialne świetlice zakładane w ramach ogólnopolskiego programu Pracownie Orange.

Nowe Pracownie Orange

Wśród grup, które starały się o nowe miejsce, znalazła się grupa działaczy z Brodnicy k. Śremu. – Na informację o programie natrafiłam w mediach społecznościowych na Facebooku. Pomyślałam, że ten konkurs dokładnie odpowiada na aktualne potrzeby i pozwoli uzupełnić lukę edukacyjno-kulturalną w naszej gminie – opowiada Małgorzata Sajkiewicz (Kościelniak), koordynatorka Pracowni Orange w Brodnicy k. Śremu.

Pracownia to szansa dla nas, naszej społeczności, gminy Brodnica, na polepszenie jakości życia, na wzmocnienie lokalnej aktywności i rozwijanie przestrzeni do wspólnych działań, to możliwość organizowania różnorodnych warsztatów i spotkań, adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Chcemy integrować społeczność, poszerzać "okna" na świat technologii, edukacji i kultury, by tkać dobre rzeczy i rozwijać kompetencje cyfrowe, społeczne oraz liderskie. "Nasza pasja jest naszą siłą" (B. J. Armstrong) i niech ta myśl nam towarzyszy, wzmacniając naszą motywację do działania. Małgorzata Sajkiewicz (Kościelniak) Koordynatorka Pracowni Orange w Brodnicy k. Śremu

W programie brodnickiej świetlicy znajdują się m.in. Cyfrowy Poniedziałek (np. warsztaty o bezpieczeństwie w sieci, z tworzenia grafik), Rękodzielniczy Czwartek (np., szydełkowanie) czy Zielona Sobota (np. warsztaty zero waste). W ramach Klubu Brodnicka Planszówka kontynuowany jest tam dzień gier bez prądu. Organizatorzy planują uruchomić Cyfrowe Pogotowie Ratunkowe dla dorosłych współprowadzone przez młodzież.

Na mapie Polski z Pracowniami Orange pojawił się też Syców. – O programie dowiedziałem się z internetu na jednej ze stron o grantach. Postanowiliśmy zgłosić się do niego, ponieważ zaciekawiło nas nowatorskie podejście Fundacji oraz opis programu. Jest to projekt długofalowy, inspirujący oraz motywujący do działania – tłumaczy Bartosz Zajdler Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie.

– Nasza pracownia założona w Centrum Kultury będzie otwarta dla wszystkich grup. Ma być miejscem spotkań, szkoleń, warsztatów i inspiracji, a to wszystko w dobrej, luźnej atmosferze. Chcemy, by stała się platformą do działania, przestrzenią dogodną do budowania kreatywności i inicjatyw społecznych – deklaruje koordynator Pracowni Orange w Sycowie.

Program dla lokalnych społeczności

Koordynowany przez Fundację Orange program powstał, aby we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami tworzyć przestrzeń działań społecznych i edukacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców małych miast i wsi. Otwierane przy domach kultury czy bibliotekach świetlice wyposażane są w darmowy, szybki Internet, sprzęty multimedialne (komputery, telewizory, drukarki 3D, zestawy robotów) i meble.

Pracownie stają się miejscem dostępu do nowych technologii, ale nie tylko. Przede wszystkim mają na celu wspieranie lokalnych społeczności w rozwoju kompetencji, wzmacnianiu więzi i rozwiązywaniu palących potrzeb w regionie. Koordynujący ich działania liderki i liderzy mogą liczyć na bezpłatny program wsparcia od Fundacji w prowadzeniu ciekawych i rozwojowych aktywności.

Osoby wyznaczone przez daną miejscowość do opieki nad multimedialną świetlicą wezmą udział w profesjonalnym programie rozwoju swoich kompetencji. Koordynatorki i koordynatorów pracowni Fundacja Orange w ramach bezpłatnych warsztatów wesprze w rozwoju umiejętności liderskich i cyfrowych. Poza tym przeszkoli ich w zakresie animacji społecznej. Ponadto zaoferuje dostęp do gotowych inspiracji i pomysłów na aktywności oraz możliwość otrzymania grantu na realizację własnych.

– Cieszę się, że 20 kolejnych miejscowości z różnych stron Polski dołączyło do społeczności Pracowni Orange. Mamy wspólny cel wspierania działań lokalnych, ale każda pracownia jest inna tak, jak każda miejscowość. Ta różnorodność i energia ludzi jest siłą tego programu. Staramy się tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń między pracowniami – komentuje Małgorzata Jaglińska z Fundacji Orange.

Szczęśliwą dwudziestkę wybrano spośród 240 wniosków, jakie napłynęły do najnowszej edycji programu. W zgłoszeniach grupy inicjatywne trzech osób w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją wskazały lokale do funkcjonowania Pracowni i opisały swoje pomysły na działanie świetlicy tak, aby jak najlepiej odpowiadała na miejscowe potrzeby i wyzwania. Wyboru dokonała Niezależna Komisja.

Platforma wymiany doświadczeń

W wybranych miejscowościach wyremontowane i wyposażone Pracownie Orange będą realizowały różne projekty np. cykl spotkań dla dzieci z programowania czy kursy komputerowe dla seniorów, w tym zajęcia z użyciem drukarek 3D. Osoby koordynujące ich działania dołączyły do liderek i liderów ponad 100 Pracowni założonych przez cały okres funkcjonowania programu.

– Pracownia Orange w znaczący sposób zmieniła moje życie. Dzięki niej mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy zarażają swoją pasją, radością i spojrzeniem na świat. Mogłam zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności z zakresu nowych technologii dzięki szkoleniom organizowanym przez Fundację Orange, które są prowadzone w profesjonalny sposób i na wysokim poziomie. Teraz mogę tę wiedzę przekazywać innym, za co bardzo Fundacji dziękuję – mówi Marta Wcisło, koordynatorka Pracowni Orange w Porębie, która powstała już we wcześniejszych edycjach programu.

Jak podkreśla opiekunka Pracowni, wsparcie, jakie otrzymuje się od osób pracujących w tym programie, a także innych liderów sprawia, że pokonywanie przeszkód nawet trudnych staje się łatwiejsze. – Każdy z nas jest inny, a dzięki wspólnym zjazdom liderów organizowanych przez Fundację Orange możemy wymieniać swoje doświadczenia i uczyć się od siebie nawzajem. Można by rzec, że staliśmy się rodziną.

Pracownie Orange to ogólnopolski program Fundacji Orange, który działa od 2012 roku. W ramach inicjatywy Fundacja zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach – miejscowościach o populacji poniżej 40 000. Miejsca te mają zapewniać społecznościom większy dostęp do nowoczesnych technologii oraz możliwość wzmacniania kompetencji cyfrowych i międzyludzkich więzi. Program jest częścią międzynarodowej inicjatyw #OrangeDigitalCEnter nastawionej na budowanie kompetencji przyszłości.