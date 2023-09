Tragiczny wypadek na Pomorzu. Strażacy zginęli w drodze na akcję ratunkową

Do tragedii doszło w piątek nad ranem w Żukowie. Jak przekazali policjanci, dwóch strażaków ochotników zginęło w wypadku w drodze na miejsce innego śmiertelnego zdarzenia.

Tragedia w Żukowie na Pomorzu. Strażacy zginęli w wypadku Fot. MAREK MALISZEWSKI / REPORTER / Zdjęcie poglądowe

Do wypadku doszło około godz. 3:40 w Żukowie na Pomorzu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strażacy ochotnicy z Żukowa jechali do innego śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Małkowie.

– Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu OSP najprawdopodobniej, chcąc ominąć wysepkę, zahaczył o naczepę prawidłowo jadącego tira. W wyniku tej sytuacji auto, którym jechali druhowie OSP, przewróciło się na bok – przekazała w rozmowie z Radiem Gdańsk kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W wypadku zginęło na miejscu dwóch strażaków ochotników. W związku z wypadkiem są duże utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 20.

Na miejscu pracują policjanci z Kartuz oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kom. Karina Kamińska dodała, że na miejsce skierowano też policyjnego psychologa, który udziela wsparcia uczestnikom wypadku oraz osobom, które biorą udział w akcji ratowniczej.

Centrum Żukowa do miejscowości Miszewo jest zamknięte na czas działań służb. Policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Pępowo.