"Marsz gniewu" w stolicy. Pracownicy budżetówki mają dość, będą wielkie utrudnienia

O godzinie 12:00 w Warszawie ruszy "Marsz gniewu". Swoją trasę rozpocznie na placu Defilad, a zakończy przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracownicy budżetówki domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 20 proc. Stolicę czekają duże utrudnienia w komunikacji.

Marsz gniewu przejdzie przez Warszawę. Duże utrudnienia w komunikacji Fot. Wojciech Olkusnik/East News

"Marsz gniewu" – budżetówka pójdzie na kancelarię premiera

Manifestujący spotkają się w Warszawie na placu Defilad o godzinie 12:00. Stamtąd przejdą przez rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, ulicę Wiejską przed gmach Sejmu, a następnie ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zakończenie zgromadzenia zostało zaplanowane na godzinę 17:00. Pracownicy budżetówki mówią wprost, że mają dość, a do premiera zwracają się słowami, że "to ostatni moment". Mają na myśli podwyżki i poprawę warunków pracy, a jak podkreślają, gdyby ich zawody zniknęły, całe państwo nie mogłoby funkcjonować.

Kto pójdzie w marszu? Pracownicy tzw. budżetówki, czyli:

pracownicy sądów,

prokuratury,

ZUS,

Policji,

Straży Pożarnej,

MSWIA,

Państwowej inspekcji pracy,

KRUS,

Urzędów Celnych,

Urzędów Skarbowych,

Domów Pomocy Społecznej,

Poczty polskiej,

pracownicy oświaty,

pracownicy kultury i sztuki,

pracownicy samorządowi,

pracownicy zakładów komunalnych,

pracownicy cywilni wojska,

pracownicy ochrony zdrowia,

pracownicy uzdrowisk polskich,

psycholodzy,

kuratorzy sądowi.

Związkowcy dodają, że ich akcję wesprą górnicy oraz pracownicy przemysłu z Solarisa. Jaki jest powód akcji protestacyjnej? Podkreślają oni, że domagają się podwyżek od ostatnich 4 lat, gdy ich pensje nie zostały objęte waloryzacją.

Czego domagają się pracownicy budżetówki?

"W tym czasie inflacja skumulowana wyniosła 45%, a wzrost wynagrodzenia minimalnego 65%. Tymczasem skumulowane podwyżki w sferze budżetowej osiągnęły 18%. Oznacza to, że w porównaniu do 2020 r. wartość płac spadła o 1/3. Tym samym wróciliśmy do poziomu z 2019 r. To oznacza również, że blisko nam do czasów poprzedniej koalicji rządzącej, kiedy płace zamrożone były przez 7 lat" - możemy przeczytać w komunikacie prasowym.

Wielu pracowników budżetówki w obecnej sytuacji znalazło się więc na krawędzi płacy minimalnej, a gdy ta wzrośnie w 2024 r. do 4300 brutto, blisko połowa zatrudnionych w tym sektorze zarabiać będzie płacę minimalną. Związkowcy ostrzegają przed wzmożoną falą odejść, która czekać może ten sektor.

Co więcej, "Marsz Gniewu" jest wyrazem protestu wobec "haniebnego porozumienia" zawartego przez Rząd z NSZZ Solidarność 7 czerwca 2023. Związkowcy sprzeciwiają się określaniu przez sygnatariuszy tego porozumienia jednorazowych świadczeń finansowych o charakterze "przedwyborczym" w wysokości około 1000 zł "podwyżkami dla pracowników państwowej sfery budżetowej".

Utrudnienia w Warszawie

W przemarszu weźmie udział kilkanaście tysięcy osób. Jak przekazał w komunikacie warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, policja może zdecydować o zamknięciu ruchu na ulicach, którymi będą przemieszczać się uczestnicy przemarszu, a także na drogach poprzecznych. W przypadku braku możliwości przejazdu, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii nr: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 i 35 oraz autobusy linii nr: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2. Co więcej, na przystankach pasażerom będą pomagali informatorzy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu. ZTM poleca jednak korzystanie z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.