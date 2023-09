Demonem prędkości nie jest, ale miejskim "wariatem" już tak. Jak sprawdza się hybrydowy Nissan Juke?

Klaudia Szarowska

T o takie miłe uczucie, kiedy z manuala przesiadasz się do automatu. Bynajmniej nie jestem zwolenniczką teorii: "Jak nie zmieniasz biegów, to nie odczuwasz przyjemności z prowadzenia". Bzdura. Sądzę, że jazda zaczyna się wtedy, gdy możesz skupiać się na trasie i zaobserwować, jak samochód sam dostosowuje tryb jazdy do warunków drogowych, w dodatku jest cichutki, a to wszystko przy zmniejszonym zużyciu paliwa! Brzmi fajnie? No to pytanie: czy taki jest nowy Nissan Juke Hybrid? Sprawdziłam.