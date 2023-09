Ta Mokka naprawdę pobudza! Poznaj samochód piękny, innowacyjny i... zaskakująco niedrogi

Marzysz o zgrabnym SUV-ie, którego stylistyka oszołomi zarówno ciebie, jak i otoczenie, czy priorytetem są perfekcyjna jakość wykonania oraz najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, połączone z bardzo atrakcyjnym finansowaniem? W tym przypadku nie musisz wybierać: Opel Mokka zapewni ci wszystko, co najlepsze.

Fot. mat. prasowe

Oto jeden z tych samochodów, które wywołują naprawdę duże emocje zarówno wśród miłośników ekscytującego designu, jak i wśród pasjonatów tej motoryzacji, która zapewnia dużą frajdę za kierownicą.

Już na pierwszy rzut oka trudno dziwić się temu, że Opel Mokka robi wielką furorę w segmencie B-SUV. Mamy tutaj bowiem do czynienia z fenomenalnym – bezkompromisowym, wyrafinowanym i wyróżniającym się na ulicach – wzornictwem, w którym szeroki rozstaw osi połączono z krótkimi zwisami, a także całym mnóstwem nowoczesnych smaczków stylistycznych.

Efekt? Ów mierzący 4,15 metra pojazd prezentuje się dynamicznie w absolutnie każdych okolicznościach; nawet wówczas, gdy jeszcze stoi w bezruchu, czekając, aż zajmiesz miejsce w fotelu kierowcy, odpalisz silnik i ruszysz przed siebie.

Na czele tego powalającego designu stoi niepowtarzalny pas przedni (to tzw. Opel Vizor) oraz wkomponowane w niego nowatorskie reflektory matrycowe IntelliLux LED (opcja dla wersji GS), które gwarantują perfekcyjne oświetlenie drogi i pobocza w nocy, jednocześnie nie oślepiając innych użytkowników ruchu.

Warto podkreślić, iż projektantom tego SUV-a udało się połączyć efektowność z efektywnością, gdyż zastosowane w przypadku Mokki zabiegi stylistyczne (to również przemyślany kształt lusterek i słupków przednich) zapewniły nie tylko rewelacyjną prezencję wozu, lecz także imponujące parametry aerodynamiczne.

Jak imponujące? Otóż po dołożeniu do tego sporej garści "magii inżynieryjnej" – czyli kurtyn powietrznych, zamontowanych po obu stronach przedniego pasa, a także aktywnej żaluzji wlotu powietrza do komory silnika – otrzymano pojazd mogący poszczycić się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie zaledwie 0,32 Cx.

Wszystko to przekłada się na lepszą dynamikę wozu i mniejszą konsumpcję paliwa (w przypadku silników benzynowych, dysponujących mocą od 100 do 130 KM) lub energii elektrycznej (Mokka dostępna jest także w 136-konnej wersji BEV, zapewniającej nawet 338 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu).

Świetne parametry aerodynamiczne przekładają się również na większą ciszę w kabinie. Podkreślmy: w kabinie dopracowanej w najdrobniejszych szczegółach i wyposażonej w mnóstwo najnowocześniejszych rozwiązań, które zwiększają zarówno przyjemność, jak i bezpieczeństwo jazdy.

To m.in. nowy, złożony z dwóch wyświetlaczy Pure Panel; z jednej strony oferujący wzorową przejrzystość i zapewniający dostęp do niezbędnych danych. Natomiast z drugiej: zachwycający każdego, kto ma dosyć (tak powszechnego we współczesnej motoryzacji) przeładowanych, rozpraszających kokpitów.

Bowiem w tym przypadku można liczyć nie tylko na świetną czytelność wskazań, lecz także intuicyjność oraz łatwość obsługi, słowem – jak określa to marka Opel – na "cyfrową detoksykację". Lubimy to!

Od aktywnego asystenta kierowcy, współpracującego z zaawansowanym tempomatem (ACC), aż po nowoczesny układ utrzymania w linii pasa ruchu. Od układu rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, po 180-stopniową kamerę cofania. Od systemu automatycznego parkowania, po układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu...

...oto zaledwie część technologii kojarzących się raczej ze znacznie większymi (i droższymi) konstrukcjami, a dostępnych w tym reprezentancie miejskiego segmentu B.

Równie miłe zaskoczenie czeka cię również wówczas, gdy zajrzysz pod ten adres. Okaże się bowiem, że jazda ową małą-wielką porcją designu oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych może być znacznie tańsza, niż mogłoby się wydawać.

Ot, skorzystaj z najnowszej promocji marki Opel, a oszałamiająca Mokka będzie cię kosztować jedyne 860 zł miesięcznie (kwota netto, wersja benzynowa, leasing dla firm).