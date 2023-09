Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Niedziela będzie wyjątkowo ciepła

Choć mamy już drugą połowę września, sobota była wyjątkowo pogodna, a temperatura w większości kraju przekroczyła 20 st. C. To jednak dopiero rozgrzewka przed drugim dniem weekendu – czeka nas bowiem wyjątkowo ciepła niedziela.

Prognoza pogody na niedzielę 17 września Fot. wxcharts.com

Pierwsza połowa września 2023 była wyjątkowo ciepła i sucha, z temperaturami często zbliżającymi się do letnich. Jak zapowiada IMGW, wysokie wskazania słupków rtęci utrzymają się również w drugiej połowie miesiąca. Zdecydowanie widać to po prognozach na najbliższe dni.

Pogoda na niedzielę 17 września

Choć w ciągu dnia jest ciepło, nie da się nie zauważyć, że w ostatnich dniach noce były raczej chłodne. Nad ranem 16 września przy gruncie temperatura na Podlasiu spadła nawet poniżej 2 stopni Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna wyniesie od 7 do 12 st. C, lokalnie na wschodzie i południu około 5 st. C, na zachodzie do 14 st. C. Miejscami w kraju wystąpią silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, lokalnie do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południowo-wschodnich krańcach Polski wzrośnie ono do dużego, tam też możliwe będą przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mogą wystąpić zanikające mgły, które ograniczą widoczność do 300 metrów.

Jak wskazują prognozy synoptyków z IMGW, w niedzielę w ciągu dnia w całym kraju będzie bardzo ciepło. Na zachodzie Polski temperatura maksymalna sięgnie nawet 27 st. C. W wielu regionach można spodziewać się temperatury przekraczającej 24-25 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich – tam słupki rtęci wskażą maksymalnie od 21 do 23 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy, zaś nad morzem północno-wschodni.

W poniedziałek będzie z kolei jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 24 do 29 st. C, w rejonach podgórskich Karpat będzie nieco chłodniej – 22 st. C. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, jednak pod koniec dnia nad północny zachód kraju napłyną chmury, będą tam też możliwe przelotne opady deszczu.