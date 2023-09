Do kiedy potrwają upały w Polsce? Jest nowa długoterminowa prognoza pogody

Poniedziałek przywita nas temperaturą sięgającą nawet 30 stopni Celsjusza – ale jaka pogoda czeka nas przez resztę miesiąca? Oto przewidywania na najbliższe 16 dni.

Prognoza pogody na 16 dni Fot. wxcharts.com

16-dniowa prognoza pogody: koniec września i początek października

Jesień powoli daje o sobie znać. W niektórych regionach Polski w nocy temperatura spada już poniżej 10 st. C. Dni jednak wciąż są ciepłe. Wystarczy wspomnieć, że w ocenie synoptyków z IMGW poniedziałek 18 września słupki rtęci mogą pokazać nawet 30 st. C w zachodniej części kraju.

Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, choć miejscami na pograniczu wschodnim wzrastające do dużego – co może prowadzić do przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na zachodnim skraju Polski zachmurzenie wzrośnie do dużego.

Wtorek będzie już zdecydowanie chłodniejszy – temperatura w dzień oscylować będzie w okolicach 20 st. C. Co jednak stanie się potem? Jak przewiduje w swojej autorskiej prognozie długoterminowej Wasilewski, przed weekendem znów zrobi się cieplej. W ostatnie dni astronomicznego lata możemy liczyć nawet na 28 st. C.

Od 23 września na upały nie ma już raczej co liczyć, choć termometry na południu kraju mogą wskazać 23-24 st. C, a na północy – 18-19 st. C. Na początku października temperatura wciąż będzie dość wysoka, od 16 do 22 st. C.

Wysokie wskazania termometrów i słoneczna pogoda możliwe są dzięki europejskiemu wyżowi, który od wielu dni utrzymuje się nad Polską. Jak tłumaczy Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, powoli przesuwa się on nad wschodnią część Europy, a za jego sprawą gorące powietrze dociera nawet do południowej Skandynawii.

"Z kolei z północnego zachodu do Europy zbliża się fala chłodniejszego powietrza poprzedzona frontem, który związany jest z niżem" – ostrzega synoptyk. Przyniesie on chłodną pogodę do Europy Zachodniej, m.in. do Wielkiej Brytanii i północnej Francji.