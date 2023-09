M ieli żyć jak para. 20-latka chodziła z ojcem za rękę i mówiła mu po imieniu. On z kolei był o nią chorobliwie zazdrosny. – Nawet ogolił jej głowę – mówią sąsiedzi i znajomi rodziny ze wsi Czerniki. Ujawnili oni także inne szczegóły dot. tego, co działo się w domu, w którym doszło do kazirodztwa i kilkukrotnego morderstwa noworodków.





Ojciec z córką z wsi Czerniki żyli jak para. Sąsiedzi mówią, że z zazdrości ogolił jej głowę

Dorota Kuźnik

Mieli żyć jak para. 20-latka chodziła z ojcem za rękę i mówiła mu po imieniu. On z kolei był o nią chorobliwie zazdrosny. – Nawet ogolił jej głowę – mówią sąsiedzi i znajomi rodziny ze wsi Czerniki. Ujawnili oni także inne szczegóły dot. tego, co działo się w domu, w którym doszło do kazirodztwa i kilkukrotnego morderstwa noworodków.