Palce umarlaka straszą podczas spacerów. Jednak Lasy Państwowe uspokajają

Małgorzata Chuchel

P róchnilec maczugowaty to grzyb, który ze względu na swój wygląd i sposób wyrastania z ziemi jest nazywany palcami umarlaka. Choć zauważony podczas spaceru niejednego może przerazić, będąc pomylony z ludzkimi zwłokami, to nie ma się czego obawiać. To tylko grzyb.