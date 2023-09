Chorwackie media są zachwycone Wrocławiem. Zrealizowany przez chorwackiego podróżnika materiał na jego temat nie szczędził mu pochlebstw. "Odwiedziłem wiele europejskich miast i muszę przyznać, że to jest zdecydowanie jedno z najpiękniejszych" – relacjonował Robert Daczeszin.

Hala Stulecia to jedna z głównych atrakcji Wrocławia fot. unsplash.com / Olha Kucha

O tym, że mamy w swoich krajowych zasobach przepiękne miasta, nas, Polaków, przekonywać nie trzeba. Mimo to za każdym razem, kiedy jakiś inny kraj o tym wspomni i nas pochwali, to czujemy dumę i potrzebę pochwalenia się tym. Nie inaczej jest też tym razem, kiedy to chorwackie media okrzyknęły Wrocław jednym z najpiękniejszych miast w Europie.

Portal N1 zamieścił na swoich łamach relację podróżnika Roberta Daczeszina, który postanowił odwiedzić miasto stu mostów i krasnali.

"Wrocław ma aż 12 rzek i dopływów, 21 wysp i ponad 100 mostów, a dzięki przyjemnej atmosferze i przystępnym cenom jest jednym z ulubionych miast do życia w Polsce, a może i nawet w regionie. [...] Stare miasto jest jednym z najpiękniejszych w Europie, jego ozdobą jest ratusz z niezwykłym zegarem i katedra, z której roztacza się wspaniały widok [...]. Spacerując po mieście można spotkać także setki niezwykłych mieszkańców - małe figurki krasnoludków". Portal N1 Tak o Wrocławiu pisze portal chorwackiej telewizji N1

Podróżnik, który wybrał się do Wrocławia, opisuje miasto jako jedno z najpiękniejszych, które miał okazję odwiedzić w Europie. W artykule zamieszczony został również film, który Daczeszin nagrał podczas swojej wizyty.

Możemy na nim zobaczyć, jak wędruje po ulicach miasta i opowiada o odwiedzanych zabytkach. Jak sam wspomina w opisie zamieszczonym pod filmem, już podczas swoich studiów w Bratysławie słyszał od wielu znajomych, że koniecznie musi odwiedzić Wrocław. Miasto stu mostów określa jako niesamowite miejsce z piękną architekturą, niskimi cenami, dobrym jedzeniem i mnóstwem rzeczy do zobaczenia.

Wrocław, mimo że w tytule artykułu zamieszczonego przez N1 jest określany jako miasto, do którego nikt nie jeździ, jest bardzo popularny wśród turystów.

Tylko w 2022 roku odwiedziło je niemalże 6 milionów podróżnych. Miejsca, które koniecznie trzeba tam odwiedzić, to między innymi Hala Targowa, Ogród Japoński czy też sam wrocławski Rynek.

