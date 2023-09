N iby nic dwa razy się nie zdarza, a to, co niemożliwe, to już na pewno. Jimkowi to się jednak udało, bo niemożliwego dokonał drugi raz. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie z sukcesem połączył kultowe hip-hopowe kawałki z ostatnich 30 lat z muzyką Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A przy okazji zrobił coś, co dziś udaje się naprawdę niewielu: sprawił, że na jednym koncercie bawiły się trzy pokolenia. I nikt nie czuł, że nie pasuje.





Myślisz, że połączenie rapu i orkiestry symfonicznej nie może się udać? To posłuchaj tego

Marta Walendzik

