Uważaj na urlopie we Włoszech. Przez prosty błąd w samochodzie zbiedniejesz o 12 tys. zł

Lubisz czasem podczas jazdy spojrzeć sobie w telefon i zobaczyć, co tam nowego się wydarzyło w internecie? Lepiej nie rób tego we Włoszech (a dla własnego bezpieczeństwa w ogóle nigdy). Włoski rząd zatwierdził właśnie projekt zmian kodeksu drogowego, który obejmuje między innymi wysokie kary za używanie telefonu w trakcie jazdy samochodem.

Wycieczka samochodem po włoskich uliczkach to marzenie wielu podróżników. fot. Canva / vvoevale

Włochy szykują się do wprowadzenia surowych zmian w przepisach drogowych, co może wpłynąć na doświadczenia turystów podróżujących tam samochodami. Dotyczy to także Polaków, którzy bardzo często wybierają się tam własnym autem, lub wynajmują je na miejscu. Naruszenie nowych regulacji może skutkować wysokimi mandatami oraz zawieszeniem prawa jazdy.

Przedstawiony w czerwcu projekt zmian przepisów po poprawkach przedstawicieli włoskich miast i regionów wrócił do rady ministrów i został przez nią zatwierdzony. W październiku rozpocznie się proces legislacyjny w parlamencie. Quattroruote Portal magazynu motoryzacyjnego

Jednym z najważniejszych punktów zmian jest zaostrzenie kar za korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy. Za pierwsze takie wykroczenie kierowcy będą musieli zapłacić mandat w wysokości od 422 do 1697 euro (obecnie 165-660 euro), czyli od 1960 do 7900 zł, lub stracą prawo jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy. Jeśli zostaną złapani po raz kolejny, grozi im mandat do 2588 euro (ok. 12 tys. zł) i utrata prawa jazdy nawet na trzy miesiące.

Zmiany dotyczą także prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi ma zostać obniżony do zera i będzie to egzekwowane poprzez obowiązkową instalację specjalnych urządzeń w samochodach. Do tej pory limit ten wynosił 0,5 promila. Za złamanie przepisu grozi utrata prawa jazdy nawet na trzy lata. Dodatkowo przewiduje się obowiązek zakładania kasków podczas jazdy na hulajnogach.

Osoby, które popełnią poważne przestępstwa za kierownicą, na przykład uciekną z miejsca wypadku, mogą stracić prawo jazdy na zawsze. La Repubblica Informuje włoski dziennik.

Nowe regulacje zakładają dokładne określenie specyfikacji technicznych i zasad umieszczania fotoradarów na drogach. Ponadto proponują one wprowadzenie "twardej linii" wobec recydywistów, którzy systematycznie łamią przepisy drogowe.

Projekt przewiduje także wyższe kary za nielegalne zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. W przypadku jednośladów mandaty wzrosną z 80-328 euro do 165-660 euro (767 do 3 tys. zł), a dla pozostałych pojazdów ze 165-660 euro do 330-990 euro (1500 do 4600 zł).

Czytaj także: https://natemat.pl/480998,najpiekniejsze-miasteczko-we-wloszech-wybrane-to-niewielkie-ronciglione