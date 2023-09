Zamiast do medyków, do ekipy MZ. Niedzielski dał milionowe premie swoim ludziom

Dorota Kuźnik

N ie tylko miał skonfliktować środowisko medyków, czy upublicznić niejawne dane medyczne, ale też wypłacać gigantyczne premie pracownikom resortu. Prawie 1,6 mln zł miało trafić w formie bonusów do ludzi Adama Niedzielskiego w MZ. To kwota, którą wypłacono tylko w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku, czyli bezpośrednio przed odwołaniem go z funkcji.