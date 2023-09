W klapkach i skarpetach na szczyt. Aż trudno uwierzyć, jak wspinał się turysta w Tatrach [FILM]

Po raz kolejny turyści w Tatrach nie zawiedli i internet obiegło nagranie, na którym ktoś wspina się na szlak w nieodpowiednim obuwiu. Tym razem były to... Crocsy i skarpety. Turysta został przyłapany na wideo przez jedną z użytkowniczek TikToka, która udostępniła w sieci nagranie.

Wspinanie się w Tatrach w klapkach nie jest najlepszym pomysłem fot. canva / użytkownik hamik

Kapelusz? Jest! Plecak? Jest! Crocsy i skarpety? Są, ale... dlaczego?

Odpowiedzi na to pytanie szukają internauci, którzy są zszokowani zamieszczonym na TikToku przez użytkowniczkę warcholnat filmiku, który przedstawia mężczyznę wspinającego się w Tatrach w co najmniej nieodpowiednim obuwiu. I choć spora część widzów żartuje sobie, że przecież włączył w nich tryb sportowy, to nadal jest to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie podczas wspinaczki po górskich szlakach.

Na filmie zamieszczonym przez internautkę widzimy, jak mężczyzna wspina się w Crocsach po szlaku zabezpieczonym łańcuchami.

Nie jest to odosobniony przypadek. W sezonie w sieci co chwilę możemy natknąć się na zdjęcia, wideo oraz artykuły o turystach, którzy nie potrafią dostosować swojego ubioru zarówno do trudności szlaku, jak i panujących warunków atmosferycznych.

Turyście na szczęście nic się nie stało, GOPR jednak apeluje o przemyślane dobranie obuwia do warunków na szlaku. Obuwie górskie powinno być co najmniej usztywnione na wysokości kostek. I nie, nie zaliczamy do tego usztywnienia w postaci wysokiej, białej skarpety.