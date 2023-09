"Przykrywkowcy: Podwójna gra": mocny serial dokumentalny o najbardziej tajemniczych policjantach

Chcesz na własne oczy zobaczyć elitę policyjnej elity? Chcesz poznać tajemniczych funkcjonariuszy, którzy przez całe lata wcielali się w role najniebezpieczniejszych przestępców oraz mrożące krew w żyłach historie, które wydarzyły się naprawdę? Jeżeli tak, odpal koniecznie kanał AXN, na którym czeka na ciebie wyjątkowy serial dokumentalny Sylwestra Latkowskiego.

"Romeo" (z lewej) i Sylwester Latkowski Fot. © CANAL+ Polska S.A. 2019

Oto oni: operatorzy przykrywkowi (znani też jako PPP – policjanci pod przykrywką), czyli starannie wyselekcjonowani oraz świetnie wyszkoleni oficerowie, których zadaniem było wchodzenie w struktury przestępcze, a następnie rozbijanie ich od środka.

W takich przypadkach wszystko zaczyna się od tzw. legendy, czyli długiego, pracochłonnego procesu, w ramach którego policjant zmienia tożsamość. Następnie (wyposażony zarówno w nowe dokumenty, jak i numery PESEL oraz NIP) nawiązuje bliskie kontakty z osobami stojącymi po drugiej stronie prawa.

Z biegiem czasu wnika do ich świata coraz głębiej i uwiarygadnia swoją osobę tak bardzo, jak jest to prawnie możliwe. Wszystko po to, aby zbierać dowody i po jakimś czasie wsadzać za kraty najgroźniejszych bandytów.

Jak wysoką cenę przychodzi płacić przykrywkowcom? Tego dowiadujemy się dzięki Sylwestrowi Latkowskiemu, głośnemu reżyserowi i doświadczonemu dziennikarzowi śledczemu, który jako pierwszy wszedł tak głęboko do ich bardzo hermetycznego świata.

Jarosław "Miami" Pieczonka, "Zwierzak", "Romeo", a także "Ruda", czyli działająca pod przykryciem policjantka – oto część osób, które zgodziły się wystąpić przed kamerami, aby zdradzić wiele sekretów tak ciężkiej, stresującej i niebezpiecznej dla życia służby.

Wraz z nimi przeniesiesz się do świata wypełnionego krwią, alkoholem, narkotykami oraz... luksusem zapewnianym przez brudne pieniądze.

Od ciężkich pobić, po zabójstwa. Od gangsterów, którzy odziani w dresy i wyekwipowani w kije bejsbolowe oraz pistolety trzęśli Polską w latach 90. ub. w., poprzez (wbrew pozorom: jeszcze niebezpieczniejszych) przestępców w białych kołnierzykach, aż po polityków.

To właśnie z tymi ludźmi przyszło walczyć przykrywkowcom, narażając nie tylko swe zdrowie i życie, lecz także relacje rodzinne. Mówimy tutaj bowiem o pracy operacyjnej, która złamała niejeden życiorys, prowadząc m.in. do depresji, problemów z używkami oraz poważnych zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości.

Lecz to jeszcze nie wszystko, gdyż, jak się okazuje, tego rodzaju służba może kończyć się problemami z wymiarem sprawiedliwości, gdy przełożeni z rozmaitych względów postanawiają odwrócić się plecami do tych nietypowych policjantów, balansujących pomiędzy dwoma światami.

– Byliśmy świadomi, że operatorami pozostajemy do końca życia. No bo nawet jeśli jesteś najlepszym na świecie operatorem, to w Polsce możliwość pracy jako przykrywkowiec kiedyś tam ci się skończy – zdradza Sylwestrowi Latkowskiemu "Miami", uświadamiając widzom również fakt, iż każdy przykrywkowiec nie zazna spokoju już nigdy, że aż do grobowej deski musi liczyć się z groźbą zemsty ze strony świata przestępczego.

Dzięki tej bezprecedensowej ośmioodcinkowej serii dowiesz się również tego, kim są tzw. covermani, czyli funkcjonariusze prowadzący przykrywkowców oraz jak swą wiarygodność buduje policjant testowany na rozmaite sposoby (bardzo często z wykorzystaniem alkoholu i narkotyków) przez bandytów, a nawet otrzymujący zlecenia zabójstw.

Dodajmy: wszystko to przy nierzadkim w tym środowisku poczuciu bezsilności, waleniu głową w mur i świadomości faktu, że przecież nigdy nie zwalczy się całej przestępczości ani wszystkich układów.

Czy warto więc odcinać kolejne głowy tej hydrze? Jak mówi Sylwestrowi Latkowskiemu "Zwierzak": jak najbardziej. Ważne, że w ten sposób udaje się zlikwidować przynajmniej cząstkę zła, a ludzie łamiący prawo nieustannie mają świadomość tego, że istnieje grupa doskonale wyszkolonych i zdolnych wykonać każde zadanie obrońców prawa – prowadzących podwójną grę przykrywkowców.

W AXN pierwszy odcinek tej wyjątkowej produkcji zobaczycie już 25.09 o 22:00, a kolejne o tej samej godzinie co poniedziałek.