Trzy rzeczy, po których poznasz laptopa na dzisiejsze czasy. Ten notebook oferuje je i coś więcej

Szukasz sprzętu do wielogodzinnej pracy? A może twój starszy komputer złapał już zadyszkę i nadszedł czas na jego wymianę? Jeśli masz w perspektywie dłuższe posiedzenia przed ekranem i regularne rozmowy przez kamerkę, a wszystko to przy "akompaniamencie" częstych połączeń telefonicznych i SMS-ów na smartfonie, to rozejrzyj się za laptopami z systemem Windows 11, obsługą Phone Link i standardem Intel EVO.

System operacyjny Windows 11, aplikacja mobilna Phone Link i platforma obliczeniowa Intel EVO. To trio to obecnie jedno z najmocniejszych połączeń technologicznych w rodzinie laptopów o uniwersalnym zastosowaniu. Zrzut z ekranu / Introducing Phone Link / YouTube / Windows

Komputery przenośne szczycą się najróżniejszymi technologiami i funkcjonalnościami. Niektóre z nich, gdy występują razem, świetnie się uzupełniają, maksymalizując wygodę przy czynnościach, do których najczęściej służą laptopy. Przykładem takiego zestawu rozwiązań w świecie notebooków jest połączenie systemu operacyjnego Windows 11, aplikacji mobilnej Phone Link oraz platformy obliczeniowej Intel EVO.

Windows 11 to najnowsze wydanie najpopularniejszego na świecie systemu, na jakim działają komputery osobiste (PC). Oferowane przez niego wygląd i układ pulpitu, menadżer zarządzania oknami, odświeżone menu Start czy funkcje inteligentnych rozmów wideo niosą duże wsparcie podczas codziennej pracy zarówno biurowej (stacjonarnej czy home office), jak i twórczej. Dla wielu jego obecność jest wręcz obowiązkowa.

Na korzyść laptopów z Windows 11 przemawiają też zabezpieczenia, w jakie wyposażono ostatnią odsłonę głównego oprogramowania Microsoft. Wśród nich można wymienić program antywirusowy Microsoft Defender, filtr ostrzegawczy SmartScreen, zaporę Windows czy ochronę Bluetooth. W ochronie danych ważną rolę odgrywa funkcja Kopia zapasowa komputera w OneDrive, która automatycznie tworzy kopie zapasowe dokumentów i folderów z obrazami, co zapewnia im drugie życie.

Phone Link to z kolei aplikacja, dzięki której można błyskawicznie i stabilnie połączyć telefon z Androidem lub iOS z laptopem, na którym zainstalowano Windows 11. Aby skonfigurować połączenie, wystarczy uruchomić aplikację na komputerze przenośnym, a następnie zeskanować aparatem telefonu wyświetlony na ekranie kod QR. Od tej pory laptop będzie odbierał/wysyłał wiadomości głosowe/tekstowe i wyświetlał powiadomienia.

Znaczek Intel EVO przy danym modelu notebooka oznacza zaś, że oferowany sprzęt spełnia kryteria dla trzeciej generacji standardów opracowanych przez firmę Intel. To pewność, że laptop ma na swoim pokładzie wysokowydajny procesor Intel Core min. jedenastej generacji i przyspieszającą internet kartę sieciową Wi-Fi 6/6E, a także posiada inteligentne funkcje w komunikacji (tłumienie szumów, rozmywanie tła, kadrowanie twarzy, korekcja oświetlenia) oraz technologie natychmiastowego wybudzenia i szybkiego ładowania.

Windows 11, Phone Link i Intel EVO są domeną np. laptopa ASUS ZenBook 13 OLED. Otoczony smukłymi ramkami 13,3-calowy ekran zapewnia dużą powierzchnię roboczą (wielkością zajmuje 88 proc. obudowy) i stanowi okno do świata generowanego przez wydajny procesor Intel Core i5-1135G7 11-stej generacji, pamięć 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB z szybko ładowanymi aplikacjami i momentalnym startem systemu.

Z globalną wioską WWW (czytaj: internetem) bezkompromisowy laptop łączy się za pośrednictwem nowoczesnej karty sieciowej Intel WiFi 6 klasy Gig+, oferując szybsze połączenie przy większym zasięgu. Jego zdalny kontakt z innymi urządzeniami jest możliwy dzięki oszczędzającemu energię Bluetooth 5.0. Natomiast komunikację ze sprzętem i nośnikami danych po kablu zapewnia mu szereg funkcjonalnych portów.

Do 22 godzin. Tyle jest w stanie popracować na pełnym ładowaniu ZenBook 13 OLED. Możliwa przez prawie cały dzień praca to zasługa specjalnej baterii litowo-polimerowej o pojemności 67 Wh. Dzięki funkcji szybkiego ładowania można ją uzupełnić do 60 proc. w ciągu ok. 50 minut. Zaprojektowany dla stylu życia o ciągłej aktywności laptop sprawdzi się znakomicie w pracy biurowej i lekkiej rozrywce.

W codziennej pracy z tym modelem notebooka wsparciem będzie solidnej konstrukcji pełnowymiarowa klawiatura do wygodnego pisania, a także działająca nawet przy słabym oświetleniu funkcja rozpoznawania twarzy Windows Hello do szybkiego logowania. Rozmowom "na łączach" towarzyszy kryształowo czysty dźwięk wydobywający się z systemu audio z technologią inteligentnego wzmacniacza.

ZenBook 13 OLED to też przedstawiciel gatunku wyjątkowo mobilnych laptopów. Ma smukłą i lekką konstrukcję o grubości zaledwie 13,9 mm i waży tylko 1,11 kg. Zmieści się więc w każdej aktówce. Wyróżnia go precyzyjnie zaprojektowany zawias ErgoLift, który zapewnia optymalny kąt nachylenia klawiatury. Notebook ma certyfikat wojskowej wytrzymałości MIL-STD-810G, przeżyje więc niejeden "wypadek" przy pracy.