Krystyna Janda w nowym poście w mediach społecznościowych opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. Okazuje się, że artystka potrzebowała pomocy lekarzy. Teraz nie może normalnie się poruszać.

Krystyna Janda złamała nogę. fot Jacek Dominski/REPORTER

Janda złamała nogę. W ortezie wystąpiła w kolejnym spektaklu

19 września na facebookowym profilu Krystyny Jandy pojawił się nowy post. Dowiadujemy się z niego, że aktorce przydarzył się incydent, który poskutkował interwencją lekarzy. Badania wykazały, że doszło do złamania. To jednak nie zniechęciło jej do przerwy od pracy.

"Rano złamałam nogę, wieczorem Konin, 'MY WAY' w ortezie na siedząco. Jak mówiła mama: 'źle to się zrobi szybko, żeby było dobrze, to trwa'" – napisała w opisie artystka i załączyła kilka zdjęć ze spektaklu, który zagrała w ortezie.

Pod publikacją szybko pojawiło się sporo komentarzy. Wiele osób wyraziło swoją troskę o zdrowie Jandy. Niektórzy prosili nawet aktorkę, aby skupiła się raczej na rekonwalescencji, a nie na zobowiązaniach zawodowych.

"Jesteś szalona! Ale nie szalej aż tak na litość boską. Martwię się o Ciebie. Daj tej nodze odpocząć"; "Przedstawienia ważne, ale noga ważniejsza! Trzeba o nią zadbać!!!" – pisali.

Kariera i życie prywatne Jandy

Krystyna Janda jest wybitną, cenioną aktorką, dyrektorką artystyczną Och-Teatru i Teatru Polonia, a także prezeską Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Prywatnie jest mamą trójki dorosłych dzieci. Z Andrzejem Sewerynem, swoim pierwszym małżonkiem (1974-1979), ma córkę. Maria Seweryn weszła w świat sztuki, idąc w ślady rodziców. Edward Kłosiński, drugi mąż Krystyny Jandy (1981-2008), był operatorem filmowym. Z nim wychowywała swoich synów Adama i Andrzeja. Czym zajmują się jej synowie? "Trudno, żeby dla fizyka teatr był bajką (śmiech). Adam (red. Kłosiński), starszy z synów, jest doktorantem z fizyki, skończył też wydział operatorski jak jego ojciec. Obsługuje kamerę w 'Białej bluzce', tak więc ma tu czasem rozrywkę wieczorną" – przybliżyła postać syna w wywiadzie z "Vivą!".

"Młodszy, Jędrek (właść. Andrzej Kłosiński), zaś robi wszystkie nasze plakaty, jest grafikiem komputerowym. Ale obaj mają własne życie. Nigdy nie kwestionuję ich wyborów. To już dorośli mężczyźni" – podkreśliła aktorka.