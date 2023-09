W piątek Dzień bez Samochodu. Ale mamy nawet lepszy pomysł – podejmij nasze wyzwanie! [AKCJA]

Pewnie wiesz, że w wielu miastach Polski w piątek możesz podróżować komunikacją miejską za darmo. Transport publiczny w dużym mieście to czystsze powietrze, oszczędność pieniędzy, często także czasu oraz mniejsze korki, ale… nie musisz zamieniać samochodu na tramwaj czy autobus. Równie dobrze możesz przesiąść się na rower. Weź udział w naszej akcji #4literynarowery, którą organizujemy razem z agencją kreatywną K2.

W piątek Dzień bez Samochodu, ale może wybierz rower? Fot. naTemat.pl

Wspomniany Dzień bez Samochodu obchodzony jest w Polsce od 2004 roku, tradycyjnie to dzień, który kończy Europejski Tydzień Mobilności.

Tak, komunikacja publiczna jest super, ale jako naTemat oraz agencja kreatywna K2 chcemy zaproponować ci inne rozwiązanie – rower. Czemu? Bo wśród nas jest wielu zapalonych rowerzystów, którzy każdego dnia pokonują kilometry dbając z jednej strony o swoją kondycję, a z drugiej strony o środowisko… i przy okazji po prostu dobrze się bawiąc, bo jazda rowerem to sama przyjemność, o której wielu z nas jednak zdążyło zapomnieć.

I to jest nasz – Grupy naTemat oraz K2 – główny cel na piątek: żebyś dał szansę rowerowi. Oczywiście nie chodzi nam o to, żebyś rzucał wszystko na rzecz wspomnianego roweru – chcemy promować podróże tym środkiem transportu do pracy, ale jeśli masz do niej naprawdę daleko, to pewnie tramwaj czy autobus miejski nadal będzie lepszym wyborem.

Bo nie chodzi nam o rower tylko do pracy i z pracy. Chodzi nam o rower, który stanie się integralną częścią twojego życia. Przed pracą i po pracy lub w przerwie pracy.

Podejmij rowerowe wyzwanie!

Dlatego zachęcamy cię już dziś, abyś podjął nasze wyzwanie. W piątek po prostu wsiądź na rower, wrzuć na swoje social media zdjęcie z drogi, dodaj hashtag #4literynarowery i oznacz trzy wybrane osoby – zachęć je do przesiadki na rower. Jak wspomnieliśmy, chcemy promować także rowerową podróż do pracy, więc post możesz wrzucić na swojego Linkedina – ale równie dobrze to może być Facebook czy Instagram. Im więcej nowych rowerzystów, tym lepiej.

Dodatkowo przygotowaliśmy dla ciebie coś jeszcze – razem z K2 założyliśmy specjalną grupę w aplikacji Strava. Tam znajdziesz zapalonych rowerzystów zarówno z naTemat.pl, jak i z K2. Tam możesz obserwować nasze codzienne rowerowe trasy. Zarówno te do pracy, jak i takie, które pokonujemy rekreacyjnie. Chcemy też zobaczyć, gdzie ty jeździsz, więc dołącz do grupy!

Dołącz do nas – po prostu w aplikacji wybierz wyszukiwanie klubów i wpisz (bez cudzysłowu i bez hashtaga) "4literynarowery". Ważne: wpisz całą nazwę, aby wyszukać grupę.

Naszym marzeniem jest też zbudować społeczność dookoła jednośladów. Dlatego już w piątek udostępnimy tutaj do pobrania specjalną naklejkę z hashtagiem naszej akcji. Zapraszamy do pobrania jej, wydrukowania i przyklejania np. na ramie roweru.

I do zobaczenia na szlaku!