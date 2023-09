Nikt nie spodziewał się takiego zakończenia serialu. Jak skończył się "Alf"?

Pod koniec lat 80. Alf stał się fenomen popkulturowym. W ciągu czterech lat uzyskał taką popularność, że gościł nawet w Białym Domu, ale nagle producenci zdecydowali się na koniec produkcji. Nikt chyba jednak nie spodziewał się takiego zakończenia.

Fot. po lewej: kadr z ostatniego odcinka Alfa, źródło: YouTube/ALFtv. Po prawej: zdjęcie promujące film "Projekt: ALF", źródło: Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

22 września 1986 roku w Stanach wyemitowano pierwszy odcinek serialu "Alf". Nikt się wtedy nie spodziewał, jakim hitem okaże się ta produkcja. Historię przybysza z kosmosu, który zamieszkał z amerykańską rodziną, pokochali też polscy widzowie – "Alf" debiutował w Polsce 18 marca 1991 roku w TVP.

Przypomnijmy: serial przedstawiał perypetie kosmity, mieszkańca planety Melmac, którego statek kosmiczny przez przypadek rozbił się na dachu garażu zwykłej amerykańskiej rodziny żyjącej na przedmieściach.

Nieznajomość ludzkich obyczajów w połączeniu z ciągłymi staraniami ukrycia kosmity przed wścibskimi oczami sąsiadów, którzy mogliby zawiadomić wojsko, tworzyły mnóstwo zabawnych sytuacji. Tym bardziej, że samego Alfa cechowało nieprzeciętne poczucie humoru i często niewyparzony język.

W ciągu czterech lat nakręcono łącznie cztery sezony, powstały też dwie kreskówki dla dzieci oraz seria komiksów wydawana przez Marvela. Ostatni sezon zaliczył jednak znaczne straty w oglądalności, więc stacja NBC podjęła decyzję o anulowaniu produkcji.

Pech chciał, że odcinek, który miał się okazać ostatnim, zostawiał widzów... z otwartym zakończeniem. Dosłownie, bo na ekranie pojawił się napis "To Be Continued" (Ciąg dalszy nastąpi) i to w chwili największego zagrożenia dla Alfa.

Co spotyka Alfa?

W odcinku "Uznaj, że odszedłem" (Consider Me Gone) Alf próbuje skontaktować się przez radioodbiornik z Australią – wpadł na pomysł, że dzięki zmianie czasu Australijczycy będą mogli mu zdradzać wygranych w wyścigach konnych – bo "u nich już jest jutro".

Przez przypadek nawiązuje jednak kontakt ze swoimi pobratymcami (przypomnijmy, że planeta Melmac została zniszczona w nuklearnej zagładzie – chociaż istnieje też wersja mówiąca o tym, że powodem wybuchu było włączenie suszarek do włosów przez wszystkich Melmaczan w tym samym momencie). Alf dowiaduje się, że jego bliscy znaleźli nowy dom na innej planecie i są gotowi go odebrać z Ziemi. Pech sprawia, że ta rozmowa zostaje przechwycona i zdekodowana przez amerykańskie wojsko.

Niespodziewający się zbliżającego zagrożenia Alf żegna się czule ze swoją przyszywaną rodziną Ziemian i udaje się na ustalone wcześniej miejsce poza miastem, skąd ma zostać odebrany przez swoich przyjaciół z kosmosu.

W ostatniej chwili pojawia się jednak wojsko, statek Melmaczaninów znika, a Alf zostaje okrążony przez trzymających go na muszce żołnierzy. Tak kończy się ostatni odcinek serialu. Na ekranie pojawia się informacja, że "ciąg dalszy nastąpi".

Czy to koniec Alfa?

Był 1990 rok i chociaż serial oficjalnie dobiegł końca, okazało się, że Alfa czekały jeszcze kolejne przygody – a co ważniejsze, domknięcie serialowego wątku. Widzowie musieli jednak poczekać na to aż sześć lat.

W 1996 roku powstał telewizyjny film "Projekt: Alf", w którym podjęto wątek złapania Alfa przez wojskowych. Główny bohater jest tu trzymany w tajnym rządowym kompleksie, gdzie jest poddawany ciągłym testom i badaniom.

Dwójka zaangażowanych w projekt żołnierzy postanawia go jednak wykraść i wypuścić na wolność, wiedząc, że dalsze badania nad kosmitą mogą być dla niego niebezpieczne.

Produkcja dostała większy budżet, a na ekranie można było zobaczyć m.in. Martina Sheena. Zabrakło jednak rodziny Tannerów, którzy w serialu zaopiekowali się Alfem – w filmie wytłumaczono, że zostali oni objęci programem ochrony świadków i wyprowadzili się do Rejkiawiku w Islandii.

Humor filmu był skierowany już do bardziej dojrzałego widza, dało się jednak wyczuć, że zabrakło jednak tego kluczowego elementu, który sprawił, że widzowie pokochali wcześniej serial – wzajemnego uczucia, jakie powstało między Alfem a ziemską rodziną.

Wszystkie odcinki serialu "Alf" można obecnie zobaczyć na platformie HBO Max.