Funkcjonariuszka na filipińskim lotnisku została przyłapana na kradzieży pieniędzy. Choć jest to bez wątpienia haniebny czyn, najbardziej szokuje jej metoda. Kobieta połknęła 300 dolarów w gotówce, a cała sytuacja nagrała się na wideo.

Funkcjonariuszka zapijała banknoty wodą fot. Getty Images / simonkr /

Jak podaje lokalne filipińskie medium Manila Bulletin, funkcjonariuszka kontroli bezpieczeństwa na lotnisku na Filipinach została przyłapana przez kamery CCTV, gdy próbowała włożyć do ust banknoty opiewające na kwotę 300 dolarów w celu zamaskowania kradzieży. Według oficjalnego raportu władz lotniska były to pieniądze skradzione chińskiemu turyście.

Nie są znane nominały ani ilość banknotów.

Do zdarzenia doszło 8 września na terminalu 1 międzynarodowego lotniska Ninoy Aquino. Materiał filmowy z kamery przemysłowej stanowił część oficjalnego raportu opublikowanego w środę przez władze lotniska w sprawie rzekomej kradzieży, do której doszło na jednym z końcowych punktów kontrolnych w strefie odlotów.

Chiński pasażer zorientował się, że ktoś majstrował przy jego torbie, kiedy zobaczył, że portfel w środku bagażu był otwarty i brakowało w nim kilku banknotów. Było to już po przejściu bagażu przez maszynę z rentgenem, kiedy funkcjonariusz kontroli bezpieczeństwa odłożył na bok pojemnik zawierający torbę w celu ręcznego przeszukania.

Na podstawie materiału filmowego z kamery przemysłowej ustalono, że funkcjonariuszka ds. kontroli bezpieczeństwa odwróciła się tyłem do grupy i wyraźnie widać, że celowo coś włożyła do ust, a następnie to połknęła. Widać także, że kobieta ma trudności z połykaniem banknotów pomimo picia wody z butelki.

Władze lotniska zidentyfikowały funkcjonariuszkę kontroli bezpieczeństwa wraz ze jej przełożonym i operatorem prześwietlenia rentgenowskiego. Incydent jest obecnie badany, kobieta jednak zaprzecza kradzieży. Twierdzi, że spożywała w tym czasie czekoladę.

