Wspaniałe zwycięstwo! Polskie siatkarki rozgromiły Amerykanki

Fantastyczny występ polskich siatkarek w przedostatnim meczu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich 2024! Podopieczne Stefano Lavariniego w wielkim stylu pokonały aktualne mistrzynie z USA 3:1. W niedzielę wieczorem Polki zmierzą się z Włoszkami.

Polskie siatkarki pokonały drużynę USA. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Polskie siatkarki zwyciężyły z USA 3:1

Reprezentacja Polski bardzo szybko objęła prowadzenie w sobotnim meczu. Najpierw prowadziły 15:10, potem 18:15. Po kilku błędach sytuacja jednak się pogorszyła, jednak dzięki rewelacyjnym atakom Moniki Gałkowskiej, pierwszy set należał do Polek.

W drugim secie Biało-Czerwone początkowo grały dobrze aż do stanu 10:9, jednak potem popełniły szereg błędów, dzięki którym zawodniczki USA mogły doprowadzić do remisu 1:1. Problemy z przyjęciem zagrywki wciąż prześladowały nasze siatkarki również później: Polki miały problemy z przebiciem się przez amerykański blok, a przy stanie 6:6 straciły 4 punkty z rzędu. Później jednak udało im się dogonić Amerykanki i doprowadzić do remisu 20:20. Ostatecznie trzeci set należał jednak do Polek, które wyszły na prowadzenie 2:1.

Czwarty set był już koncertem reprezentacji Polski, które rozpoczęły go od prowadzenia 6:1. Całą partię Polki wygrały aż 25:16.

Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (27:25, 16:25, 25:23, 25:16).

To już piąte zwycięstwo Polek w rozgrywanym w Łodzi turnieju kwalifikacyjnym. Udało im się pokonać Słowenię 3:0, Koreę Płd. 3:1, Kolumbię 3:0 i Niemcy 3:2. Na koncie mają aktualnie tylko jedną porażkę z Tajlandią 2:3 i zajmują drugą pozycję w tabeli grupy C, na czele której znajdują się Amerykanki.

Na igrzyska olimpijskie awansują tylko dwie reprezentacje. Polkom do końca kwalifikacji został jeszcze jeden mecz. W niedzielę o godz. 20:30 siatkarki Stefano Lavariniego podejmą drużynę z Włoch.