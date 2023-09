Preis w Gdyni bezlitośnie nawiązała do słów Dudy. TVP musiała to pokazać

Nie tylko Robert Więckiewicz, ale też Kinga Preis nie pozostała obojętna na skandal medialny, który wywołał film "Zielona Granica" Agnieszki Holland. Podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni aktorka wymownie odniosła się do słów Andrzeja Dudy i symbolicznie zaprotestowała przeciw nakręcanej przez polityków PiS awanturze.

Preis w Gdyni bezlitośnie o słowach Dudy. Transmitowano to w TVP Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

Podczas Festiwalu w Gdyni Kinga Preis została ogłoszona laureatką nagrody za drugoplanową rolę kobiecą w filmie "Święto ognia". Aktorka pojawiła się na scenie w przypince z grafiką "Agnieszka Polland" autorstwa Matyldy Damięckiej. Już samo to było dość jasnym świadectwem, kogo w sporze politycznym wywołanym "Zieloną Granicą" wspiera Preis. Pozwoliła sobie jednak jeszcze na dodatkowy komentarz.

Preis nawiązała do słów Andrzeja Dudy: "Tylko świnie siedzą w kinie"

Kiedy Kinga Preis wyszła na scenę, przez chwilę pozostawała w ciszy. Po chwili to wyjaśniła.

Wydawało mi się, że na sali usłyszałam chrumkanie. A to jest przejaw wolności. Kinga Preis Aktorka

Komentarz ten był nawiązaniem do politycznej narracji, która po filmie miała wyjść ze strony strażników granicznych, a do której później nawiązał Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiego korespondenta TVN. Prezydent RP powiedział wówczas, że nie dziwi go, że funkcjonariusze w odniesieniu do filmu Holland użyli hasła "Tylko świnie siedzą w kinie". Przyznał jednocześnie, że nie widział filmu.

Więckiewicz na festiwalu w Gdyni: "Wszędzie ludzie"

Kinga Preis nie była jedyną aktorką, która stanęła w obronie filmu Holland. Jak informowaliśmy w naTemat, podobnie zachował się Robert Więckiewicz, który otrzymał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie "Kos".

– 11 lat temu odbierałem nagrodę za rolę Leopolda Sochy w "W ciemności" Agnieszki Holland. To był film o pomaganiu ludziom w potrzebie podczas wojny. I ostatnio w Warszawie widziałem "Zieloną Granicę: to też jest film o pomaganiu ludziom w potrzebie w czasie wojny – powiedział w podziękowaniach, po czym zaczął ironizować ze wspomnianego hasła: "Tylko świnie siedzą w kinie".

– Podjeżdżam do galerii handlowej, gdzie jest kino. Był tłum, zacząłem się denerwować. Coś jest nie tak. Wszedłem do sali, stoję na środku, patrzę, a tam... siedzą ludzie! Myślę, o co chodzi. W Gdyni też ciągle siedziałam w kinie: wszędzie ludzie. Zacząłem się obawiać o swoje zdrowie psychiczne – mówił Więckiewicz, sarkastycznie nawiązując do cytatu.

Na koniec Więckiewicz nawiązał do wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 15 października. – Mój bohater mówi w filmie "Kos": "Polacy zawsze przegrywają". To dotkliwe słowa. Mam nadzieję, że za parę tygodni wygramy" – powiedział, za co nagrodzono go brawami. Komentarze artystów zostały wyemitowane podczas gali, którą transmitowała Telewizja Polska.