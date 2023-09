Po tym sondażu Tusk przejął hasło PiS. Kaczyński: Bezczelność

"Bezpieczna przyszłość Polaków" – tak brzmi hasło wyborcze PiS, które zyskało nowy wymiar dzięki sondażowi SW Research dla rp.pl. Uczestnicy badania odpowiedzieli na pytanie, pod rządami której partii Polska byłaby najbezpieczniejsza. Najwięcej respondentów wskazało Koalicję Obywatelską. – W związku z tym uroczyście ogłaszam: przejmuję hasło PiS – stwierdził Donald Tusk. – Bezczelność! – zareagował Jarosław Kaczyński.

Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Wybory 2023. Nowy sondaż o bezpieczeństwie Polski. Wyniki

Sondaż SW Research wykazał, że Polacy czuliby się najbezpieczniej pod rządami Koalicji Obywatelskiej. Na to ugrupowanie wskazał ponad jeden na czterech respondentów, a dokładnie 25,4 proc. Na niedalekim drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z 23,9 proc. wskazań. Odległe trzecie miejsce zajęła Nowa Lewica, której rządy za najbezpieczniejsze dla Polski uważa 9 proc. ankietowanych.

Kolejne lokaty w sondażu zajmują skrajnie prawicowa Konfederacja (8,6 proc.), Polska 2050 (5,8 proc.) i PSL (2,7 proc.). Na inną partię wskazało 4 proc. badanych. Co piąty ankietowany nie miał zdania w tej sprawie.

Sondaż wyborczy. Donald Tusk komentuje

Wyniki badania zwróciły uwagę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który odniósł się do nich podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Mińsku Mazowieckim.

– Ukazało się badanie w dzienniku "Rzeczpospolita", pod rządami jakiej partii Polska będzie najbezpieczniejsza. Mimo ich propagandy więcej Polaków wskazało Koalicję Obywatelską. W związku z tym uroczyście ogłaszam: przejmuję hasło PiS: "Bezpieczna przyszłość Polaków". Robię to w imieniu Polek i Polaków, którzy czują, że Kaczyński i jego partia nie mają literalnie nic wspólnego z bezpieczeństwem – powiedział Donald Tusk cytowany przez gazeta.pl.

Jego słowa szybko dotarły do przywódcy obozu władzy, Jarosława Kaczyńskiego. Jak stwierdził prezes PiS, Polska po wyborach może "wyglądać bardzo różnie".

– Może wyglądać tak, że to nasze hasło – dziś zresztą bezczelnie przejęte przez Tuska, że się przyłączył do tego hasła – będzie rzeczywiście realizowane. A może być tak, że jak to już raz widzieliśmy przez osiem lat, że żadna zapowiedź w gruncie rzeczy nie została spełniona – powiedział wicepremier.