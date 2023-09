9 ras kotów z niebieskimi oczami. Ich spojrzenia są "hipnotajzing"

Niebieskie oczy u kotów to rzadkość, ale każdej osobie, która w nie spojrzy, trudno będzie odwrócić wzrok. Oto 9 ras kotów, które łączy jedna cecha – wszystkie mogą być dumne ze swoich niebieskich oczu.

Koty z niebieskimi oczami są wyjątkowo piękne fot. 123rf.com

1. Kot syjamski

Kot syjamski na tle innych kotów wyróżnia się niebieskimi oczami i charakterystycznym umaszczeniem. Jest to jedna z najstarszych ras kotów na świecie – jej korzenie sięgają XIII wieku. Z charakteru kot syjamski jest inteligentny i czuły. Jest również bardzo rozmowny, a to dlatego, że lubi ludzi.

2. Kot balijski

Uważa się, że koty balijskie pochodzą od kotów syjamskich, od których odróżnia je półdługowłosa sierść. Rasę uznano w latach 50. XX wieku. Powstała w Stanach Zjednoczonych, a jej nazwa pochodzi od wyspy Bali. Koty balijskie szybko przywiązują się do właściciela i lubią się bawić. Mają piękne błękitne oczy.

3. Kot birmański

Koty birmańskie najprawdopodobniej pochodzą od kotów syjamskich i perskich. Mają szafirowo-błękitne oczy i gęste, jedwabiste miękkie futro. Z usposobienia są bardzo przyjazne i życzliwe w stosunku do opiekunów. Wobec obcych mogą być nieco nieufne. Nie lubią jednak samotności i zabiegają o kontakt z człowiekiem.

4. Ragdoll

Ragdoll to jedna z najpopularniejszych ras kotów na świecie. Od innych kotów odróżnia je długa sierść w wielu kolorach oraz wspaniałe niebieskie oczy. Ponieważ mają tendencję do podążania za swoim opiekunem, bywają porównywane do psów. Ze względu na swój spokojny i uprzejmy charakter niekiedy są wykorzystywane w felinoterapii.

5. Kot himalajski

Przyjmuje się, że kot himalajski to rasa, która powstała w wyniku skrzyżowania kota perskiego z syjamskim. W efekcie uzyskano kota z piękną, długą, puszystą sierścią i dużymi niebieskimi oczami. Koty tej rasy są dość duże – mogą ważyć nawet 7 kg. Słyną z łagodnych, choć nieco niezależnych charakterów.

6. Snowshoe

Koty snowshoe, których inna nazwa to silver laces, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Rasa jest bardzo rzadka, jednak została uznana przez organizację TICA (The International Cat Association) – największy międzynarodowy rejestr kotów na świecie. Rasę wyróżniają białe skarpetki (stąd jej nazwa) i piękne błękitne oczy.

7. Kot tonkijski

Kot tonkijski jest krzyżówką kota burmańskiego z syjamskim. Rasę uznano za odrębną w latach 80. XX wieku, jednak do tej pory nie zrobiła tego organizacja FIF (Fédération Internationale Féline) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca hodowców kotów. Cechami rozpoznawczymi kotów tonkijskich są niebieskie oczy i życzliwość.

8. Angora turecka

Angora turecka w swojej ojczyźnie uważana jest za skarb narodowy. Niektórzy uważają, że kota tej rasy miał sam Mahomet. Chociaż jego oczy bywają w dwóch różnych kolorach, to najczęściej spotyka się oczy niebieskie. Angora turecka jest jedną z niewielu ras kotów, które lubią wodę. Ma bardzo energiczny charakter.

9. Ojos Azules

Ojos Azules to rasa, która po raz pierwszy pojawiła się w 1984 roku w Meksyku. To jedyna rasa, która może być całkowicie czarna i mieć niebieskie oczy. Chociaż jej standard jest dopracowywany, uważa się, że Ojos Azules to koty czułe, aktywne i sprytne. Gdy oczekują uwagi, mogą marudzić i miauczeć.

Czytaj także: https://natemat.pl/504898,kot-ashera-najdrozsza-rasa-na-swiecie