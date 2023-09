Znany piłkarz poinformował o śmierci żony. Pobrali się zaledwie trzy miesiące temu

Josh Vickers opublikował na Instagramie wpis, za pośrednictwem którego poinformował o odejściu żony. Sportowiec, który obecnie gra w klubie Derby County F.C., a wcześniej w Arsenale, przykrą wiadomość opatrzył zdjęciami ze ślubu. Uroczystość odbyła się zaledwie trzy miesiące temu. Bramkarz podkreślił, że jego ukochana walczyła do ostatniej chwili z chorobą.

Nie żyje żona znanego piłkarza. Ukochana Josha Vickersa miała 27 lat

Josh Vickers, bramkarz Derby County F.C., w ubiegłym roku poprosił swoją ukochaną o rękę. Ich ślub odbył się w czerwcu w Holmewood Hall w Cambridge, a już wtedy Laura zmagała się z poważną chorobą.

W niedzielę Josh, korzystając z Instagrama, poinformował świat o stracie swojej żony, dołączając do wpisu wzruszające zdjęcia z ich uroczystości. Los nie dał im nacieszyć się małżeństwem, które po trzech miesiącach rozdzieliła śmierć.

Vickers podkreślił, że Laura walczyła z chorobą do samego końca, ale niestety przegrała z nowotworem. "Pisałem i kasowałem to już tyle razy, a wciąż nie mogę znaleźć odpowiednich słów i nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię" – zaznaczył na wstępie emocjonalnego wpisu.

"We wtorek (19 września) wieczorem moja żona przegrała długą walkę z rakiem... Laura jest najsilniejszą, najodważniejszą i najbardziej kochającą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem" – podkreślił.

Josh zaznaczył, że jego ukochana nie traciła wiary w to, że uda jej się wygrać z chorobą. "Mimo tego wszystkiego, przez co przechodziła, nadal się uśmiechała, nigdy nie pozwalając, aby cokolwiek przeszkodziło jej w dobrej zabawie i tworzeniu wspomnień na całe życie. Płakaliśmy, śmialiśmy się i tańczyliśmy w trudnych chwilach" – przyznał.

Piłkarz i oddany mąż przyznał, że jego miłość do żony jest wieczna. Wyraził również wdzięczność za wsparcie, które otrzymuje w trudnych dla niego momentach.

"Będę cenić każdą chwilę, którą razem spędziliśmy, od pierwszego spotkania do chwili, gdy spokojnie odeszłaś. Wiem, że będziesz na mnie patrzeć z góry i nadal mnie inspirować każdego dnia. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie i obie rodziny w tym niezwykle trudnym czasie. Naprawdę mam szczęście, że mam najwspanialszą rodzinę i przyjaciół! Kocham Cię Zawsze i Na Zawsze" – podsumował poruszający, pożegnalny wpis.

W komentarzach pod wpisem fani przekazywali słowa wsparcia, kondolencje i wyrazy współczucia. Nawet oficjalne konto Arenalu zostawiło następujący komentarz: "Wszyscy myślimy o Tobie Josh".

Matty Cash, polski obrońca o angielskich korzeniach, również przekazał swoje kondolencje Joshowi. Pod wpisem Vickersa napisał: "Nasze myśli są z tobą i twoją rodziną".

Komentarz pozostawiła także autorka ślubnej sesji Josha i Laury: "Nie mogę sobie wyobrazić, jaki ból czujesz. Twój piękny dzień ślubu, twoja cudowna żona i miłość, którą oboje darzyliście do siebie nawzajem, na zawsze będę pamiętać. Dziękuję za umożliwienie mi uwieczniania najbardziej wyjątkowego dnia i tyle wspomnień, które wcisnęliśmy w ten dzień! Jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam to dla ciebie zrobić".

Warto dodać, że podczas weekendowej rozgrywki zawodnicy Derby County F.C. oddali hołd Joshowi, prezentując jego koszulkę podczas meczu z Carlisle. Zrozpaczony bramkarz, z oczywistych względów, nie wziął udziału w tym spotkaniu.