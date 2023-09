Parlament Europejski przyjął projekt, dzięki któremu mogłyby zostać ujednolicone ceny oraz wymiary bagażu podręcznego. Jeśli regulacje zostaną zaakceptowane, będziemy mogli podróżować z darmową walizką na pokładzie każdego samolotu.

Dopasowanie bagażu do wymogów przewoźnika bywa problematyczne fot. canva.com / Subbotsky

Kto często lata samolotami, ten doskonale wie, jakim utrudnieniem potrafią być zasady dotyczące bagażu podręcznego zabieranego na pokład. Coraz więcej linii lotniczych wprowadza swoje własne regulaminy oraz wymiary bagażu i coraz ciężej jest się w tym wszystkim odnaleźć.

Sam zakup walizki, która spełni wymagania równocześnie w linii Wizz Air i Ryanair, którymi w segmencie low cost latamy najczęściej, stanowi nie lada problem. Każda z nich ma swoje własne obowiązujące wymiary i chociaż różnią się one od siebie zaledwie kilkoma centymetrami, to wprowadza to zamieszanie wśród podróżujących.

Sytuacji nieco bliżej postanowili przyjrzeć się europosłowie i na podstawie wniosków wysnutych z obserwacji, chcą uproszczenia zasad dotyczących bagażu podręcznego wnoszonego na pokłady samolotów.

Nowo powstały projekt uchwały miałaby ujednolicić wymiary walizek zabieranych na pokład, a także ich cen. Jeżeli prawo wejdzie w życie, będzie to spore udogodnienie dla pasażerów.

Europosłowie chcą, aby zaczęto się stosować do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym stwierdzono, że linie lotnicze nie powinny pobierać dodatkowych opłat za bagaż podręczny. Orzeczenie obejmuje ważną klauzulę, na podstawie której opłaty nie mogą być pobierane pod warunkiem, że bagaż podręczny spełnia rozsądne wymagania pod względem wagi i wymiarów i jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

Na razie jest to tylko głos Parlamentu. Nie sądzę, że Komisja Europejska to poprze. Komercyjne linie mają prawo same ustalać sobie prawa przewozowe. To pasażer wybiera, czy chce lecieć z większym bagażem podręcznym. Nie widzę żadnych benefitów wynikających z proponowanego rozwiązania. Yvonne Moynihan Dyrektor Wizz Aira ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju

Jeśli uda się wprowadzić uchwałę, o którą wnioskują europosłowie, podróżowanie samolotami po Europie stanie się o wiele łatwiejsze dla wszystkich pasażerów. Istnieje jednak ryzyko, że przy braku opłat za bagaż linie podniosą ceny biletów.

