"Tomb Raider: Legenda Lary Croft" to nowy serial animowany Netfliksa z gwiazdą filmów Marvela w roli ikonicznej bohaterki gier komputerowych. W sieci zadebiutował już pierwszy zwiastun, a internauci nie kryją zachwytów. Kiedy premiera?

Netflix zrobił nowy serial anime o Larze Croft Fot. Netflix

Nowy serial animowany o Larze Croft po raz pierwszy został ogłoszony w 2021 roku i rozgrywa się po wydarzeniach z trzech gier "Tomb Raider" (2013), "Rise of the Tomb Raider" (2015) i "Shadow of the Tomb Raider (2018). Za produkcją Netfliksa stoi nie tylko odpowiedzialne za te tytuły studio Crystal Dynamics, ale również wytwórnia Legendary oraz Powerhouse Animation Studios, które ma na koncie "Castlevanię".

Autorką scenariusza i producentką wykonawczą "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" jest Tasha Huo, która pisała już scenariusz do m.in. do "Wiedźmina: Rodowodu krwi". Głos Larze Croft, brytyjskiej archeolożce, podkłada Hayley Atwell, czyli Peggy Carter z filmów Marvela i serialu "Agentka Carter", a także gwiazda "Mission Impossible: Dead Reckoning Part One".

O czym będzie "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"?

Netflix zaprezentował już pierwszy krótki zwiastun "Tomb Raider: Legendy Lary Croft". Widzimy w nim Larę, która oddycha ciężko, przygotowując się do strzału z łuku. Dalej widzimy inne momenty z serialu: bohaterka skacze do gigantycznej ciemnej dziury, przygląda się malunkowi na ścianie, stoi na tle szalejącego ognia, spogląda na tajemnicze magiczne skrzydła i patrzy na fotografię w ramce. W końcu Croft opanowuje się i strzela.

O czym będzie serial Netfliksa? Tego na razie nie wiemy. Oprócz Tashy Huo producentami wykonawczymi "Tomb Raider: Legendy Lary Croft" są: Dmitri M. Johnson, Howard Bliss, Stephan Bugaj oraz Jacob Robinson. Premierę zaplanowano na 2024 rok.

Krótki teaser wystarczył jednak, aby podekscytować fanów. W sieci dominują zachwyty nad animowaną produkcją.

"Najwyższy czas, aby Lara Croft dostała zupełnie nowy serial animowany. 'Tomb Raider' rządzi!", "To wygląda niesamowicie", "Dokładnie tego potrzebuje 'Tomb Raider'", "Mam nadzieję, że (bohaterka) będzie bardziej przypominać klasyczną Larę, ale nie mam żadnych wątpliwości co do Hayley Atwell w tej roli", "Mam nadzieję, że się nie zawiodę, jestem mega podekscytowana", "Hayley Atwell będzie wspaniała w tej roli", "Wygląda za**biście jak diabli". – piszą internauci pod zwiastunem na YouTube.

To nie jedyny serial o Larze Croft, który się szykuje. Prime Video pracuje nad aktorską produkcją o kultowej bohaterce gier wideo. Scenarzystką i producentką wykonawczą jest sama Phoebe Waller-Bridge, autorka serialu "Fleabag". Lara Croft wcześniej doczekała się filmowej wersji: "Lara Croft: Tomb Raider" z Angeliną Jolie z 2001 roku (sequel, Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia" powstał dwa lata później) oraz "Tomb Raider" z 2018 roku z Alicią Vikander.

Powstanie nowa gra "Tom Raider"

Przypomnijmy, że Lara Croft narodziła się w 1996 roku. Gra "Tomb Raider" studia Core Design stała się fenomenem i doczekała dwóch sequeli w 1997 i 1998 roku. W 2013 roku Crystal Dynamics zapoczątkowało swoją serię rebootów.

Gracze niebawem znowu będą mogli wcielić się w słynną archeolożkę. Studio Crystal Dynamics ogłosiło w 2022 roku, że pracuje nad kolejnym tytułem z serii "Tomb Raider". Dyrektor generalny wydawnictwa, Dallas Dickinson poinformował, że gra powstanie na silniku Unreal Engine 5. Co to oznacza?

Zdaniem Dickinsona UE5 zapewni fanom "Tomb Raidera" "wysokiej jakości kinowe wrażenia". Jak podkreślił sam CEO, firma stara się, by gra jak najwiarygodniej oddawała prawdziwą rzeczywistość. Niestety studio nie podzieliło się datą premiery nadchodzącej produkcji, ani nie pokazało fragmentów z jej gameplaya. Dallas Dickinson zapowiedział jednak, że chce połączyć plany czasowe oryginalnych gier "Tomb Raider" i trzech rebootów. 14 lutego 2024 wypuszczone zostaną z kolei zremasterowane wersje oryginalnych gier "Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft", które powstały pod okiem Aspyr Media. W grę będzie można zagrać na: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One i PC.