Zdjęcie na kawie? Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w kawiarniach Tchibo to możliwe

Klienci odwiedzający wybrane sklepy Tchibo w Polsce będą mogli cieszyć się kawą z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem, np. zdjęciem z wakacji czy „selfie”. Wszystko za sprawą unikatowych urządzeń do drukowania bezpośrednio na kawie. #SelfieTchiboccino to nieszablonowy sposób na podzielenie się emocjami lub celebrowanie codzienności z najbliższymi. Wprowadzeniu nowej usługi towarzyszy kampania marketingowa.

Usługa będzie dostępna za darmo dla Klientów, którzy zdecydują się kupić kawę z pianką, np. cappuccino lub latte, zarówno na miejscu, jak i na wynos. Na piance będzie można nadrukować „selfie” wykonane za pomocą kamery zamontowanej w urządzeniu, a także ulubione zdjęcie, np. z wakacji czy innego miłego momentu, dzięki możliwości wgrania zdjęcia za pomocą kodu QR. To idealny sposób na pomysłowe spędzenie czasu i delektowanie się nie tylko wyjątkowo aromatyczną, ale również niezwykle oryginalną kawą. Idealną okazją na #SelfieTchiboccino jest też celebracja ważnych momentów z najbliższymi.

Zawsze jest okazja na #SelfieTchiboccino

– #SelfieTchiboccino, czyli kawa z nadrukowanym, wybranym przez nas przekazem, to świetny sposób na niekonwencjonalne opowiedzenie o swoich uczuciach, sukcesach lub po prostu celebrowanie codzienności. Nie musimy się ograniczać do komunikacji z tymi, którzy są blisko nas, możemy też zrobić zdjęcie małego kawowego dzieła sztuki i przesłać je do adresata w wiadomości prywatnej lub zamieścić w mediach społecznościowych – wyjaśnia Olga Tobiasz, Shop Marketing Manager Tchibo w Polsce.

A jak stworzyć autorskie #SelfieTchiboccino? Po zakupie ulubionej kawy należy przenieść ją do specjalnej drukarki, której obsługa jest bardzo intuicyjna. Następnie możliwości są dwie – jedną z nich jest wgranie swojego zdjęcia lub grafiki za pomocą dostępnego na ekranie kodu QR, drugą, jeśli zależy nam na tym, aby uchwycić to, co „tu i teraz” – zrobienie „selfie”, używając do tego wmontowanej kamery. Po wciśnięciu przycisku „OK” urządzenie zacznie drukować wybraną fotografię i tak powstanie własna, wyjątkowa kawa. Nie można zapomnieć o wykonaniu zdjęcia swojego małego kawowego dzieła sztuki przed konsumpcją!

#SelfieTchiboccino to nie tylko unikatowy koncept, ale i wyjątkowe doświadczenie, którym można się dzielić zarówno offline (jeśli np. spędzamy czas z daną osobą), jak i online, publikując zdjęcie #SelfieTchiboccino w mediach społecznościowych lub wysyłając je poprzez wybrany komunikator. Aby wypić #SelfieTchiboccino nie potrzebujemy powodu – codzienność również zasługuje na celebrowanie!

Zaskocz siebie i swoich bliskich

#SelfieTchiboccino to nie tylko doskonały sposób, aby zaskoczyć i wywołać uśmiech na twarzy bliskich. To także gwarancja doskonałego smaku i aromatu kawy Tchibo, dostępna dla każdego, bowiem substancja, z której powstaje nadruk, jest wegańska, bezglutenowa i nie zawiera alergenów, zaś pianka, na której najlepiej drukuje się zdjęcie, może być przygotowana zarówno z mleka krowiego, jak i napojów roślinnych.

Idee celebrowania codzienności oraz małych przyjemności, a także świętowania i wywoływania uśmiechu na twarzach najbliższych za pomocą #SelfieTchiboccino są podkreślane również w kampanii marketingowej, która od połowy września będzie realizowana w mediach online. Obejmie ona m.in. działania w social mediach i współpracę z influencerami. Zaplanowano także szerokie działania public relations oraz atrakcyjny konkurs dla użytkowników mediów społecznościowych. Tchibo wraz z zespołem kreatywnym 24/7STUDIO przygotowało 3 spoty, które będą promowały usługę, a jednocześnie wyjaśniały jej prostotę i możliwości:

Wstępując na #SelfieTchiboccino, odkryjemy także, że Tchibo to znacznie więcej niż kawa. To szeroka oferta wygodnych i stylowych ubrań oraz akcesoriów domowych, ale także kawiarnie, w których można spędzić miło czas, czytając książkę lub rozmawiając z najbliższymi, rozkoszując się przy tym pyszną kawą, nie tylko „z nadrukiem”, oraz delektując się smakiem ulubionego ciasta. To idealne miejsce zarówno na zakupy, krótką przerwę podczas eksploracji galerii handlowej, jak i zaplanowane (i wyczekiwane!) wyjście na #SelfieTchiboccino z najbliższymi. Obecnie można skorzystać z usługi bezpłatnie.

Lista sklepów, w których usługa jest dostępna: