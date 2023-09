Kuriozalna wymiana zdań pomiędzy byłą, a obecną żoną Skiby. "Seks jest ważny w związku"

Renata Skiba w rozmowie z serwisem ShowNews zwierzyła się, że muzyk okłamywał ją przez ponad dwa lata. Kobieta zaprzeczyła też słowom lidera grupy Big Cyc, który przekonywał w rozmowach z dziennikarzami, że rozstał się z nią w dobrych relacjach. Na jego instagramowym profilu zagościł wymowny post. Pod nim, w ostrą wymianę zdań z internautami wdała się Karolina. "Pani Renaty wersja jest tak prawdziwa jak wywody pana Morawieckiego" – oznajmiła.

Skiba odpowiedział ex żonie. Karolina wdała się w dyskusję z internautami Fot. Instagram.com / @skibabigcyc

Była żona Skiby udzieliła wywiadu. Przedstawiła tam swoją wersję kulis rozwodu

28 września na łamach serwisu ShowNews ukazała się rozmowa z Renatą Skibą, którą szybko zacytowały wszystkie portale show-biznesowe. Kobieta, która była żoną Skiby przez ponad trzy dekady, postanowiła po raz pierwszy skomentować rozstanie, o którym muzyk mówił w mediach w nieco inny sposób.

– Trudno o zgodę między byłymi partnerami, z których jeden zdradzał, oszukiwał, kłamał i prowadził podwójne życie - i to przez przynajmniej dwa lata. Hipokryzję potęguje fakt, że na miesiąc przed wyprowadzką do kochanki przysyłał do mnie SMS-y z miłosnymi wyznaniami (posiadam tę korespondencję). Do końca nie miał odwagi się przyznać do zdrady i dopiero przyparty przeze mnie do muru zrobił to, ale... SMS-em – powiedziała

Była żona lidera Big Cyc zwierzyła się także z tego, jak miała zachować się wobec niej partnerka Krzysztofa. Podobno Karolina wysłała jej osobliwego maila.

– To ona próbowała nawiązać kontakt z moim synem, a do mnie, będąc jeszcze kochanką męża, napisała maila. Domagała się szybkiego rozwodu (choć ja z nią ślubu nie brałam), pouczała, wskazała, jak mamy podzielić nasz majątek, wypominała, co dostały nasze dzieci. Dokonała też oceny naszego 35-letniego małżeństwa i udzieliła mi porad na przyszłość, groziła też "wzięciem sprawy w swoje ręce" i upokorzeniem mnie – relacjonowała kobieta.

Karolina zdążyła się do tego odnieść. – Tak wysłałam maila. Tamta pani włamała się na konto mojego męża i czytała nasze intymne rozmowy i powiedziała, że je sprzeda wszystkim brukowcom. Po konsultacji z prawnikiem wysłałam maila, w którym napisałam, że jeśli znajdę jakieś moje prywatne rozmowy, gdzieś w mediach to niestety pozwę ją do sądu. Jeszcze dodałam, że jeśli ktoś dbałby o męża i go kochał, to tak by nie było – stwierdziła w rozmowie z "Faktem". A co na to sam Krzysztof?

Krzysztof Skiba odpowiedział ex żonie. W dyskusję z internautami weszła jego ukochana

"Prawdziwa miłość przetrwa wszystkie kłamstwa, złe języki i pomówienia" – podsumował krótko lider Big Cyc. Zwięzłemu komentarzowi na Instagramie towarzyszy jego zdjęcie z sesji ślubnej z Karoliną.

Pod postem pojawiło się sporo opinii internautów - jedni stanęli za Krzysztofem i jego nową małżonką, a kolejni ocenili, że zachował się nieładnie w stosunku do Renaty. Skiba nie wchodził w dyskusję z followersami. Zrobiła to za niego Karolina.

"Myślę, że lepiej by było gdybyście po prostu przeczekali. Była żona K i tak długo milczała, a na pewno bardzo przeżyła to wszystko. Uszanujcie ją, a milcząc uszanujecie siebie" – napisała jedna internautka.

Doczekała się odpowiedzi. "Prawnik nam doradził w końcu ujawnić związek, bo Pani R mu groziła, że nigdy nie da rozwodu, nam też i to był najlepszy ruch" – zapewniła żona Skiby. Kolejna osoba napisała w komentarzu: "Bardzo dobrze, że Pani Renata zdecydowała się wreszcie opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Takich 'co to było dla siebie stworzonych' jak to Pani powiedziała, było już kilku, ba niektórzy swego czasu byli 'jednym ciałem astralnym', ale czas pokazał, że związki te nie poradziły sobie z codziennością. Proszę walczyć o tę miłość, ale w ciszy i z szacunkiem dla byłej małżonki, która udźwignęła codzienność przez ponad 34 lata".

"Niektóre związki nie przetrwają, a inne tak. Nie wiem co to ma wspólnego z nami. Jak nasz nie przetrwa, to proszę wtedy się wypowiadać. Pani Renaty wersja jest tak prawdziwa jak wywody pana Morawieckiego" – odparła z przekąsem Karolina.

Jej reakcja - zwłaszcza porównanie do premiera - jest łudząco podobna do stylu wypowiedzi muzyka, który w swoich wypowiedziach często w uszczypliwy sposób pisze o politykach partii rządzącej przy wielu różnych okazjach.

Pod postem ktoś inny zarzucił Skibie, że wymienił Renatę na "nowszy model". "Starsi Panowie porzucają swoje starsze żony, żeby się bujać z dużo młodszymi i nazywają to miłością, ale miłością do czego? Do młodszego ciała? Bo przecież gdzie tam ze starą babą..."

Tu 33-modelka także zabrała głos. "Nasza miłość jest dojrzała. Nie polega głównie na seksualności (choć seks jest ważny w związku i nie da się tego ukryć). Jesteśmy dla siebie stworzeni w każdym aspekcie. Na temat byłego małżeństwa i jego zaniedbań ze strony byłej małżonki pisać nie będę, z kultury" – zaznaczyła.

Przypomnijmy, że Kampińska i Skiba wzięli ślub 19 sierpnia 2023 roku. Udzieliła im go sama prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Po tym, jak Skiba ujawnił swój nowy związek, on i jego partnerka byli krytykowani i atakowani w sieci. Ludzie zwracali uwagę na znaczną różnicę wieku. Niektórzy sugerowali, że Kempińska zdecydowała się na związek ze Skibą ze względów finansowych.

Artysta zdecydował się wyjaśnić te wątpliwości raz na zawsze na łamach Party.pl. – Jest też takich sytuacji, że część ludzi myślała, że Karolina jakby po moich plecach robi jakąś sobie karierę medialną itd. To jest dosyć zabawne dlatego, że była dość wziętą fotomodelką – powiedział.

Przekonywał, że jego małżonka utrzymuje się sama. – To jest dosyć zabawne, bo ona jest samodzielna finansowo, nie jest niczyją utrzymanką, ma swoje pieniądze, ma swoje doświadczenie zawodowe, pracuje w firmie IT – zdradził.

Nawiązując do różnicy wieku, żartował: – Różnica wieku ma plusy i minusy. W łóżku uprawiamy wspinaczkę wysokogórską, osiągamy szczyty. Po wszystkim wypadałoby coś obejrzeć, ja chcę zobaczyć jakiś program informacyjny, ona bajki Disneya.

Wybranka Skiby zapewniła też, że na starość zaopiekuje się mężem. – Ja jestem mega odpowiedzialna, mega czuła. Ja sobie zdaję z tego sprawę z tego, że za 20 czy 30 lat będę się opiekować tym panem – wyznała w rozmowie z Party, wskazując na męża. – Stawiam na 30 – wtrącił artysta.

Żona Skiby - wykształcenie Karoliny

"Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, fotomodelingiem tylko dorabiam, sama od zawsze na siebie zarabiam, nigdy nie chciałam być niczyją utrzymanką i nie jestem" – pisała swego czasu na Instagramie 33-letnia Karolina Kempińska.

"Myślę, że nie ma nic bardziej 'czystego', niż uczucie wywodząca się z pięknej przyjaźni i dbania o drugą osobę. (…) Kto, podchodząc pod sześćdziesiątkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości" – dodała.

Kempińska jest dyplomowaną pedagożką, ukończyła studia magisterskie na kierunkach pedagogika animacyjna i pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Łódzkim. Od ośmiu lat jest wegetarianką. Aktywnie działa na rzecz praw zwierząt, wspierając schroniska oraz udzielając się w akcjach adopcyjnych.