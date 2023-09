"Choć teraz się chwiejemy, musimy dalej żyć". Rodzice Krzysztofa Dymińskiego mówią o poszukiwaniach

Alan Wysocki

R odzice Krzysztofa Dymińskiego ponownie planują szukać 16-latka na Wiśle. Do bliskich chłopca zgłosili się bowiem eksperci dysponujący specjalistycznym sprzętem. – Zniknięcie Krzyśka to jakby z posad domu został wyrwany kawałek dużego fundamentu. I my, choć się teraz chwiejemy, musimy dalej żyć – powiedzieli Agnieszka i Daniel Dymińscy.