Co za horror w meczu Polaków! Wygrywamy z Kanadą po zaciętej walce

Polacy wygrali z Kanadyjczykami w meczu kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W chińskim Xi'an pokonali rywali 3:2 po niezwykle zaciętym pojedynku.

Siatkówka: Wynik meczu Polska – Kanada. Wygrywamy po tie-breaku! Fot. Piotr Hukalo / East News

Zacięta rywalizacja i pełna emocji końcówka - tak w skrócie można opisać to, co działo się podczas ostatniego starcia Polaków. W pojedynku z Kanadyjczykami, to jednak oni musieli pożegnać się z tytułem "niepokonanych".

Kwalifikacje z IO w Paryżu. Siatkarze z Polski pokonali Kanadyjczyków

Spotkanie z Kanadyjczykami nie należało do łatwych, bo nasz rywal, podobnie jak zespół z Polski dotąd był niepokonany w meczach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich. Wygrał spotkania z Holandią (3:2), a potem Argentyną (3:1).

Taki sam bilans na koncie mają Polacy, którzy pokonali 3:2 Belgię, a także 3:0 Bułgarię. Przypomnijmy, że kilkanaście dni wcześniej nasza reprezentacja zdobyła tytuł mistrza Europy, pokonując w finale Włochów.

Rywali ostatecznie udało się pokonać i tym razem. Choć końcówka należała do koszmarnych, bo tie-break nie zakończył się przy 15 punktach, lecz przy wyniku 17:15, a każdy zdobyty wcześniej punkt był okupowany skuteczną odpowiedzią rywali.

Polska-Kanada: wynik meczu okupiony cierpieniem

Ostatecznie wygrany przez Polaków mecz okupiony był ciężką walką od pierwszego seta, przegranego zresztą przez naszych siatkarzy (21:25). Nowym otwarciem okazał się drugi set, który to my wygraliśmy ze sporą przewagą, bo 25:20.

Trzeci set, po początkowym wyrównaniu ostatecznie również należał do Polaków. Po wejściu na boisko Wilfredo Leona partię udało się ponownie zakończyć rezultatem 25:20.

Kiedy wszystko wydawało się, że jest już w rękach Polaków, przyszła dobra passa dla Kanadyjczyków. Wyprzedzili oni Biało-Czerwonych jednak dopiero w drugiej połowie, jednak na tyle skutecznie, że tym razem to oni wygrali z pięciopunktową przewagą.

Tie-break był już natomiast prawdziwym balansowaniem na skraju emocji i niemal do końca nie było wiadomo, kto ma większe szanse. To jednak nasi siatkarze udowodnili, że tytuł Mistrza Europy nie został przez nich zdobyty przypadkiem.

Choć Polacy idą w meczach jak burza, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich nadal trwają. Przed naszą reprezentacją jeszcze szereg spotkań, w tym najbliższe z Meksykiem.