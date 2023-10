Te cztery rzeczy może powiedzieć i zrobić kobieta, a facet nie. Halo, gdzie tu szacunek?

Trwa walka kobiet o podmiotowe traktowanie i trzymam za nią mocno kciuki. Ale fajnie byłoby, gdybyśmy wprowadzili jednolite standardy. Nie może być tak, że mamy "odwalić się od waszych macic", a wy możecie urządzać debatę publiczną na temat "idealnego rozmiaru penisa". A to dopiero początek. Oto 4 rzeczy, które mogą mówić i robić kobiety, ale my, mężczyźni już nie.

4 rzeczy, które może powiedzieć kobieta, a facet nie. Rozmiar penisa to wierzchołek góry lodowej Pexels / Vera Arsic

O zrozumienie na linii mężczyźni - kobiety z roku na rok coraz trudniej. Zaczęło się od stwierdzenia, że "mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus", a skończyło na politycznej wojnie.

Dzielimy się już bowiem nawet w preferencjach partyjnych. Młodzi faceci masowo wspierają Konfederację, a kobiety biją brawa posłankom Lewicy. One krzyczą o rewolucji kulturowej, a oni o powrocie do tradycyjnych wartości.

I powiem szczerze, że w tym "zderzeniu" trzymam kciuki za kobiety. Zresztą żyjemy w XXI wieku. Kobieta zasługuje na równe prawa. Czy muszę to jakoś specjalnie uargumentować? Nie wiem nawet, czy bym potrafił, bo dla mnie to coś zupełnie oczywistego.

Ale najwyższy czas wprowadzić równe zasady gry. Godność za godność, podmiotowość za podmiotowość. Patriarchalne normy krzywdzą kobiety i mężczyzn, ale tego systemu, niekiedy nieświadomie, potrafią bronić również panie.

A przynajmniej część pań i to im chciałbym poświęcić ten tekst. A że dawno nie wystawiłem się na masową krytykę, to nadszedł najwyższy czas to zmienić.

Dlatego teraz wymienię 4 rzeczy, które może powiedzieć lub zrobić kobieta, a facet już niekoniecznie. I proszę, nie patrzcie na to, jak na "oranie feministek", a jak na próbę pokazania pewnej niesprawiedliwości.

1. Facet zaczyna się od 185 cm. W takim razie kobieta kończy się na 170 cm?

"Facet zaczyna się od 185 cm" – wszyscy znamy to hasło, prawda? Teraz słyszymy je nieco rzadziej, ale to przekonanie wraca jak bumerang w coraz to nowszych odsłonach. Bo może już uznajemy, że niscy faceci, to również faceci, ale niezmiennie nie chcemy uznać ich atrakcyjności.

Nie oszukujmy się. Nie wszystkie dziewczyny na pytanie, czy wybrałyby się na randkę z niskim facetem, odpowiedziałyby "chętnie". O jednym z takich spotkań z Tindera opowiedziała mi wyraźnie niezadowolona przyjaciółka.

– Miał 181 cm, dla mnie to za mało, więc raczej więcej się nie spotkamy – słyszę.

– Ale jedynym powodem tej decyzji jest wzrost? – dopytuję.

– No tak, bo niski chłopak utrudnia mi wiele spraw – odpowiada kumpela.

Na pytanie, co konkretnie utrudnia, odpowiedzi nie usłyszałem. Zamiast tego, zobaczyłem zaskoczenie na jej twarzy. Przez chwilę wyglądała nawet, jakby naprawdę załapała, że palnęła głupotę.

"No co ja poradzę, że takie mam preferencje" – możecie pomyśleć. No dobrze, ale jeśli facet powie, że kobieta kończy się na 170 cm, to jest to w porządku? Według mnie nie.

A przecież my też możemy mieć swoje preferencje i chcieć drobnych, małych partnerek, zamiast "wyrośniętych bab". Już czujecie, dlaczego to boli?

I nie, nie mówię o tym, że trzeba obowiązkowo spotykać się z osobami, które są dla nas nieatrakcyjne. Ale może niższy chłopak ma masę innych atutów i walorów, którymi może zaskoczyć.

A jeśli to dla was naprawdę nie do przejścia, to przynajmniej warto nie powielać przykrych stereotypów w przestrzeni publicznej.

2. Rozmowy o rozmiarze penisa. A może my pogadamy o waszych waginach?

"Wara od naszych macic", "Moja c**ka, moja sprawa" – skandują od lat kobiety na ulicach miast i miasteczek w całej Polsce. I tu również gorąco je popieram. Aborcja to nie sprawa polityka, księdza, czy jakiegokolwiek faceta, a osoby, która jest w ciąży.

Dość tłumaczenia kobietom, jak mają żyć, z kim mają uprawiać seks etc. etc. Ale chciałbym drogie panie, żebyście odstosunkowały się od naszych penisów.

I nie będę przytaczał rozmów prowadzonych między koleżankami o przyrodzeniach ich byłych lub obecnych partnerów seksualnych. Ja i wy wiemy, że takie są prowadzone, a rozmiar członka bywa komentowany niekiedy niezwykle brutalnie.

Ale w tym przypadku sprawa stała się dosłownie elementem debaty publicznej. "Czy rozmiar penisa ma znaczenie?", "Jaka jest prawidłowa długość penisa? Sprawdź, czy mieścisz się w normie", "Jaki jest przeciętny rozmiar penisa? Czy jest idealny?", "Rozmiar penisa jednak ma znaczenie", "Wreszcie ustalono normalną długość penisa" – grzmią nagłówki... serwisów internetowych.

Odpaliłem stoper i wyszło, że przykładów artykułów do zacytowania szukałem przez jedną minutę i 18 sekund. Tego jest po prostu masa. Pozwolicie, że odpuszczę sobie cytowanie tego, co dzieje się na forach internetowych.

A wyobrażacie sobie artykuły "Jak ciasna powinna być pochwa?". Albo rozmowy na imprezie między facetami o tym, która z ich partnerek miała najładniejszą łechtaczkę? Ja oczyma wyobraźni zobaczyłem taką scenę i powiem szczerze – aż mnie zmuliło.

Więc może zamknijmy wreszcie temat naszych przyrodzeń. My zostawimy wasze waginy, a wy nasze prącia. I będziemy kwita. Co wy na to?

3. Ostentacyjne okazywanie zainteresowania

Agnieszka Miastowska napisała ostatnio w naTemat tekst, w którym potępiła ostentacyjne wykazywanie zainteresowania innymi kobietami przez zajętych facetów. Zwróciła uwagę między innymi na lajkowanie zdjęć modelek oraz obracanie się za dziewczynami na ulicy.

"Kobiety – nie dajcie sobie wmówić, że jesteście przewrażliwione. Faceci – powiem wam, co naprawdę myślą o was kobiety, pod których zdjęciami zostawiacie nabrzmiałe serduszka. Wiedząc doskonale, jak zaboli to waszą partnerkę" – napisała.

"Nawet najpiękniejsza kobieta znająca swoją wartość nie byłaby zadowolona, gdyby jej partner, idąc z nią za rękę, łamał sobie kark, oglądając się za innymi kobietami. Czemu? Nie dlatego, że ma problem z zazdrością. Ale dlatego, że jej partner okazuje jej tym kompletny brak szacunku" – dodała.

I tu też w pełni szacun. Chamskie oglądanie się za innymi dziewczynami, czy wzdychanie do lasek na Instagramie na oczach partnerski to, mówiąc wprost, chamstwo. Ale znowu – niech działa to w dwie strony.

Nie zliczę, ile razy widziałem dziewczyny w związkach, które wzdychały do ulubionego aktora, piłkarza, modela, czy uczestnika programów telewizyjnych typu "Love Island" lub "Hotel Paradise".

Nie wspomnę już o lajkowaniu zdjęć roznegliżowanych gwiazdorów i influencerów, prezentujących swój sześciopak. Nam wtedy też nie jest miło.

4. Mówienie, co facet powinien, a czego nie

"Facet powinien mieć prawo jazdy", "Facet powinien mieć auto", "Facet powinien mieć pracę XYZ", "Facet powinien zarabiać XYZ", "Facet powinien umieć obsłużyć wiertarkę", "Facet powinien utrzymać rodzinę", "Facet powinien mieć ambicje" – wszyscy znamy te teksty.

Ja ostatnio zasłyszałem od koleżanki, która cały czas jest w trybie randkowania, że "facet powinien wszystko". Wymyślać miejsca, zapraszać, organizować, stawiać, odwozić. Jednym słowem: wszystko.

Z drugiej strony, czy wyobrażacie sobie, żebyśmy my mówili: "okej, ja ogarniam randkę, ale ty powinnaś wyglądać kobieco. I włóż krótką spódniczkę, zamiast sukienki".

Swoją drogą, takie teksty o wyglądzie ze strony facetów mają miejsce. Są kompletnie niesmaczne i doskonale o tym wiecie. Tak samo oburzacie się, gdy jakaś banda oszołomów mówi o roli i obowiązkach, jakie "powinna pełnić kobieta".

I słusznie się oburzacie. Ale dlaczego w takim razie my wciąż słyszymy, co powinniśmy i cały czas jesteśmy wpychani w określone role i zadania?

Oczywiście, ludzie są różni. To nie jest tekst o wszystkich kobietach, a o części, która powiela krzywdzące normy, często bez złych intencji. Walczmy z raniącymi zachowaniami bez względu na płeć.

Dlatego podsumowując: nie rób drugiemu co tobie niemiłe.