Morawiecki wypowiada wojnę youtuberom. Zapowiada działania ws. afery z nieletnimi fankami

W ostatnich dniach media obiegły fala informacji na temat afery ze znanymi youtuberami w rolach głównych. Jak się okazało przed laty mieli oni nawiązywać relacje z młodymi fankami. Teraz, na finiszu kampanii wyborczej głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Morawiecki uderza w youtuberów. Władze mają zająć się aferą pedofilską Fot. facebook.com / @Mateusz Morawiecki

W ostatnich dniach rynek rodzimego show-biznesu żyje głośną aferą, której główne role odegrali znani polscy youtuberzy. Stuart Burton miał nawiązywać relacje z nieletnimi fankami, a także wysyłać wiadomości o charakterze erotycznym. Jak donoszą media, influencer miał również doprowadzać je do stanu nietrzeźwości.

Morawiecki uderza w youtuberów. Władze mają zająć się aferą pedofilską

Wszystko wyszło na jaw dzięki śledztwu Sylwestra Wardęgi, który odkrył, że w sprawę miał być zamieszany także Marcin Dubiel, który miał wysyłać wiadomości głosowe do "swojej czternastki" oraz Boxdel, który miał proponować młodocianej kobiecie "wy**chanie cycków". Teraz głos w sprawie zabrał sam premier Mateusz Morawiecki. Podczas live'a na Facebooku wspomniał, że sprawą zajmą się odpowiednie organy.

– Usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, by krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów – apelował premier.

– Ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją rozpoznawalność, to coś okropnego. To, co się dzieje na internetowych czatach jest chronione przez prawo prywatności i nie wszyscy mogą wiedzieć, że dziecko jest akurat krzywdzone. Najnowsza afera nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar – kontynuował Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że kampania wyborcza przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi trwa w najlepsze. Nie da się ukryć, że to idealna okazja do kolejnych obietnic wyborczych. Szef rządu zadeklarował, że zamierza walczyć z pedofilią. Jak się okazało odpowiednie służby zostały poinformowane, aby przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.

Nie zostawimy tej sprawy. Jako ojciec i jako premier uważam, że państwo musi zrobić wszystko, aby zachowując oczywiście prywatność, chronić dzieci przed traumą, przed zdarzeniami, które mają początek w internecie, ale później w życiu realnym odciskają piętno na całe życie. Bardzo mocno będziemy działać, by zapobiegać wszelkim takim zdarzeniom. Nie ma zgody na pedofilię, nie ma zgody na patocelebryckie zachowania w internecie. Poleciłem wszystkim służbom zajęcie się tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Spotka was kara, najbardziej dotkliwa, jaka jest przewidziana w prawie. Mateusz Morawiecki

Na dodatek Mateusz Morawiecki ma zamiar wesprzeć wszystkie ofiary pedofilii. Jak się okazało, właśnie w tym celu ma powstać nowy punkt na stronie dyzurnet.pl, gdzie anonimowo można będzie zgłaszać podobne sytuacje.

– Dotychczas zajmował się przede wszystkim zgłoszeniami dot. treści pedofilskich. Stworzymy tam specjalny punkt kontaktowy dla młodych ludzi. Będzie tam zagwarantowana pełna anonimowość. Zgłaszajcie wszystkie takie przypadki, aby w zarodku niszczyć zwyrodnialców, którzy wykorzystują dzieci – podsumował premier.

***

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00

– Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.