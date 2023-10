Beckhamowie wciąż są w sobie zakochani? W serialu Netflixa poruszono temat zdrady

Serial dokumentalny "Beckham" w reżyserii Fishera Stevensa, pochylający się przez cztery odcinki nad życiem słynnej pary, która wspólnie wybudowała zarówno rodzinę, jak i imperium biznesowe, jest już dostępny na platformie Netflix. Twórcy nie uniknęli poruszenia tematu domniemanej zdrady. Jak medialny szum wspomina Victoria?

Czy David Beckham zdradził Victorię? W serialu Netlix nawiązano do plotek

David i Victoria Beckham poznali się w 1997 roku na charytatywnym meczu piłkarskim. Ich znajomość szybko przerodziła się w związek, a już rok później, w 1998 roku, ogłosili swoje zaręczyny. Ich pierwszy syn Brooklyn Joseph Beckham urodził się 4 marca 1999 roku, jeszcze przed ślubem swoich rodziców.

Ceremonia miała miejsce parę miesięcy później, 4 lipca 1999 roku. Po weselu na irlandzkim zamku Beckhamowie zostali najbardziej medialną parą w Wielkiej Brytanii.

Panie inspirowały się stylem Victorii, którą kojarzono z kultowym zespołem Spice Girls, a panowie, udając się do fryzjera, prosili o fryzury "na Davida" – było cięcie na zapałkę, potem look z opaską, a później kucyk.

Drugi syn pary Romeo James Beckham przyszedł na świat we wrześniu 2002 roku. Niedługo później, w 2003 roku David przeprowadził się z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, by grać dla w drużynie gwiazd, w Realu Madryt.

Dla pary była to ogromna zmiana. Victoria wyjaśniła w filmie dokumentalnym Netflix: "To był najtrudniejszy okres, ponieważ czuliśmy się tak, jakby świat był przeciwko nam".

David dużo wtedy imprezował. Media rozpisywały się o jego rzekomej zdradzie. Piłkarz miał mieć romans ze swoją asystentką - Rebeccą Loos, która dodatkowo podgrzewała spekulacje, dzieląc się soczystymi detalami dotyczącymi relacji Beckhamów. Loos ujawniła między innymi, że małżonkowie nie utrzymują ze sobą stosunków seksualnych, ponieważ Davidowi miała nie podobać się zbyt szczupła sylwetka żony.

"To był najcięższy okres, bo miałam wrażenie, że świat jest przeciwko nam. Jeśli mam być szczera, my sami byliśmy zwróceni przeciwko sobie. Aż do momentu przeprowadzki do Madrytu (...) byliśmy razem, byliśmy połączeni, mieliśmy siebie nawzajem. Ale kiedy byliśmy w Hiszpanii, tak naprawdę przestaliśmy to czuć. I to jest smutne. Nawet nie potrafię opisać, jak bardzo było to dla mnie trudne i jak na mnie to wpłynęło. To był absolutny cyrk, koszmar. Wszyscy uwielbiają, kiedy cyrk przyjeżdża do miasta, prawda? Chyba że sam jesteś jego częścią" – wyznała była członkini Spice Girls.

Kiedy 49-latka została zapytana przed kamerą o to, czy "czuje żal" do swojego męża, odpowiedziała: "Jeśli mam być całkowicie szczera, to tak. To był najbardziej nieszczęśliwy moment w moim życiu".

Victoria ostatecznie poradziła sobie z sytuacją, tłumiąc swój ból, ponieważ chciała wspierać karierę piłkarską męża. "To nie tak, że czułam się niewysłuchana, ponieważ zawsze skupiałam się na jego potrzebach" – powiedziała.

David wyjaśnił również, że było mu trudno utrzymać swoje małżeństwo przy życiu, gdy prawie każda gazeta w Wielkiej Brytanii donosiła o jego rzekomym romansie.

Beckhamowie są razem do dziś, budując jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzin oraz marek w świecie show-biznesu i sportu. Coraz mniej w celebryckim świecie jest par, które są ze sobą tak długo jak oni.

Ich trzeci syn Cruz David Beckham urodził się w 2005 roku, a ich jedyna córka Harper Seven Beckham przyszła na świat sześć lat później.

David Beckham rozegrał swój pożegnalny mecz w maju 2013 roku. Dziś prowadzi amerykański klub Inter Miami, troszczy się o wychowanie swoich dzieci, a w wolnym czasie relaksuje się, grillując na terenie swojej wiejskiej rezydencji oraz eksploruje świat pszczelarstwa. Niedługo miód z jego pasieki trafi do sprzedaży, choć wybór odpowiedniej nazwy nadal stanowi dla niego dylemat. Z kolei Victoria od lat pasjonuje się modą i sprawdza się w roli projektantki.

"Beckham" to czteroczęściowy serial dokumentalny wyreżyserowany przez nagrodzonego Oscarem Fishera Stevensa i wyprodukowany przez nagrodzonego Oscarem Johna Battseka. Premiera 4 października 2023 r., tylko na Netflix.

