Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Grupa LEGO przypomina rodzicom: "One mogą wszystko!"

Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. To dobry moment, by przyjrzeć się wielkim możliwościom, jakie otwierają się przed naszymi córkami w dzisiejszych czasach ale także niestety barierom, z jakimi nadal spotyka się żeńska część młodego pokolenia. Jako rodzice musimy pamiętać, że od najmłodszych lat, tych, które upływają głównie na zabawie, dziewczynki kształtują swoje poglądy, postawy i działania.

11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. W związku z tym świętem Grupa LEGO uruchomiła kolejną odsłonę kampanii "One mogą wszystko!". Materiały prasowe / LEGO

Dzisiejszy świat jest otwarty i dostępny dla wszystkich. W takiej rzeczywistości dziewczynki mogą próbować różnych rzeczy, eksperymentować, popełniać błędy i uczyć się na nich. Jednak w trakcie dorastania spotykają się z opiniami i ocenami, które stawiają bariery ograniczające ich swobodę wyrażania siebie. Dorośli w trosce o ich bezpieczeństwo i sukcesy kierują je na utarte ścieżki, często powiązane ze stereotypami płci.

W badaniu "Trudności współczesnych dziewczynek w okresie dorastania" przeprowadzonym przez agencję SW Research we wrześniu 2023 roku ok. 55 proc. rodziców wskazało, że taką największą trudnością jest brak akceptacji w grupie rówieśników. Blisko 50 proc. wymieniło wzorce i normy zachowań, jakie narzucają dziewczynkom media społecznościowe. Na trzecim miejscu (28 proc.) znalazły się przemoc i konflikty.

Wśród pozostałych trudności, z jakimi spotykają się współczesne dziewczynki w okresie dorastania, pojawiły się: oczekiwania społeczne (27 proc.), sytuacja finansowa (22 proc.), ograniczenia wynikające ze stereotypów dotyczących płci (21 proc.), cechy charakteru (18 proc.), miejsce zamieszkania (16 proc.), rodzice (14 proc.), brak dostępu do wysokiej jakości edukacji (11 proc.) i przekonania religijne (7 proc.).

Autorzy badania przeprowadzonego na grupie 1000 osób zapytali też rodziców o cechy, które wyróżniają współczesne dziewczynki w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami. Najczęściej wymienianymi przez ankietowanych były: przebojowość i odwaga (36 proc.), przejawianie zainteresowań tematami innymi niż "stereotypowo dziewczęcymi" (36 proc.) oraz otwartość na relacje i znajomości (35 proc.).

Na liście cech bardziej charakteryzujących współczesne dziewczynki na tle poprzednich pokoleń znalazły się jeszcze: samoświadomość i umiejętność stawiania granic (27 proc.), kreatywność (24 proc.), chęć do zabawy zarówno z dziewczynkami, jak i chłopcami (23 proc.), determinacja (20 proc.), zdolność adaptacji i zaradność w znajdowaniu rozwiązań swoich problemów (17 proc.) oraz odporność na stres (14 proc.).

Jak wynika z badań, rodzice trafnie diagnozują bariery napotykane przez dziewczynki i wskazują cechy świadczące o pozytywnych przemianach mentalnych. Zdarza się jednak tak, że nawet rodzice o najbardziej równościowym spojrzeniu na świat nieświadomie, niejako z automatu powielają stereotypy z dawnych lat np. przy wyborze kolorów ubranek w butikach czy zabawek dostępnych na sklepowych półkach.

O tym, że dla dziewczynek nie ma rzeczy niemożliwych ani planów, których nie mogłyby realizować, przypomina trzecia odsłona już kampanii "Dziewczynki mogą wszystko!". Przygotowana przez Grupę LEGO akcja zachęca rodziców do dania dzieciom swobody w zabawie – czasie, w którym najmłodsi, czy to chłopcy, czy dziewczynki, powinni kierować się tylko własnym instynktem bez narzuconych z góry scenariuszy.

Firma LEGO od wielu lat pokazuje dzieciom i dorosłym na całym świecie, że w świecie klocków nie ma granic i jest on otwarty dosłownie dla wszystkich. W kolejnej edycji swojej równościowej kampanii marka pragnie uświadomić rodzicom, że jeśli wspierają twórczą swobodę swoich dzieci, również podczas zabawy, to pomagają im pokonywać granice nie tylko "tu i teraz", ale także w ich przyszłym dorosłym życiu.

Spośród zabawek dostępne w niezliczonych zestawach klocki są doskonałym narzędziem do budowania w dzieciach przekonania o swoim nieogranicznym potencjale. Wszak główną korzyścią, jaką najmłodsi wynoszą z zabawy nimi, jest kreatywność. Ponadto klocki rozwijają wyobraźnie, dając możliwość przeżywania niezwykłych przygód w najróżniejszych sceneriach, oraz poszerzają zainteresowania.

W świecie klocków LEGO nie ma podziału na "chłopięce" i "dziewczęce". Każdy zestaw może przyczynić się do rozwijania zainteresowań i pasji dziewczynek, tematycznie wpisując się w to, co akurat je interesuje. Jeśli np. fascynują się światem fantastyki i czarów, to idealną serią dla nich będzie LEGO® Harry Potter™. Należące do niej zestawy powstają na licencji kultowego już uniwersum J.K. Rowling.

W tej serii każdy klocek jest magiczny, a pomysłów na fantastyczne przygody co niemiara. Twoja córka będzie mogła np. zbudować kufer do quidditcha i rozgrywać czarodziejskie mecze. Albo na nowo przeżyć widowiskowy finałowy pojedynek Harry'ego Pottera i Lorda Voldemorta na dziedzińcu zamku w Bitwie o Hogwart. Wyczaruje również patronusa jelenia lub wilka. A to tylko garstka zaklęć ze świata LEGO® Harry Potter™!

Twórcza zabawa klockami w czary to na pewno jeden z przedniejszych pomysłów na świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziewczynek. A jedna z bohaterek cyklu "Harry Potter", Hermiona Granger – utalentowana, silna, mądra, dzielna i charyzmatyczna czarodziejka, która ostatecznie zostaje Ministrą Magii – to wręcz idealny wzór pokonywania przeszkód i osiągania celów. Tego wszystkiego życzmy dziewczynkom nie tylko dziś w ich święto, ale także każdego dnia.